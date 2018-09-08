Halı sahada kalp krizinden ölen öğretmen toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da halı saha maçında kalp krizi geçirip ölen öğretmen Beytullah Keskin\'in (33) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 yıldır öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası Beytulah Keskin, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Selçuk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olan Keskin\'in cenazesi, kentteki Musalla Meydanı\'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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