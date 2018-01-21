Halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, öldü

Aziz GÜVENER/TARAKLI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Taraklı ilçesinde halı sahada futbol oynarken aniden fenalaşan İsmail Türkdoğmuş (25), hayatını kaybetti.

Taraklı\'da akşam saatlerinde bazı mahalle muhtarları, halı sahada futbol oynamak için bir araya geldi. Maç sırasında Hacıyakup Paşalar Mahallesi Muhtarı Mehmet Türkdoğmuş\'un sakatlanması üzerine yerine oyuna dahil olan oğlu İsmail Türkdoğmuş, bir süre sonra fenalaştı. Yere yığılan evli ve 1 çocuk babası İsmail Türkdoğmuş\'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla aile hekimliğine kaldırılan İsmail Türkdoğmuş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

İsmail Türkdoğmuş\'un ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

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