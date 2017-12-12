T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halı saha maçından sonra kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Kozluk ilçesinde görevli öğretmen Muhammed Semir Sümercan (27), dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada yaptığı maçın ardından geldiği evinde kalp krizi geçirdi

12 Aralık 2017 16:16

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde görevli öğretmen Muhammed Semir Sümercan (27), dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada yaptığı maçın ardından geldiği evinde kalp krizi geçirdi. Sümercan, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kozluk ilçesindeki Pinarhisar Ortaokulu\'nda 4 yıldan bu yana din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan kalp hastası Muhammed Semih Sümercan, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki hale sahada futbol maçı oynadı. Maçın bitimi ardından evine giden Sümercan, duş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek fenalaştı. Durumu farkeden Sümercan\'ın eşi, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Sümercan, daha sonra ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen Sümercan kurtarılamadı.
Kozluk eğitim camiasını yasa boğan ve 1 yıllık evli olan Muhammed Semih Sümercan\'ın cenazesi, bugün yapılacak resmi işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memkeleketi Kırakkale\'ye gönderilecek. 

FOTOĞRAFLI

 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMAN DHA BATMAN KozlukMuhammed Semir SümercanSümercankaldırıldığıKozlukPinarhisar OrtaokuluMuhammed Semih SümercanMaçınSümercanDurumuEveKozluk Devlet HastanesiBuradakiKırakkale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24