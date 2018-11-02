Halı saha maçında sakatlanınca hayatının aşkını buldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, halı saha maçında dizinden sakatlandığı için hastanede tedavi gören Okan Sarı (36) ile bedensel engelli olduğu için aynı hastanede tedavi gören Hülya Özdemir (38) tanışıp birbirlerine aşık oldu. Tanıştıktan 1,5 ay sonra nikah kıyarak gizlice evlenen çift, nikahlarından 4 ay sonra düğün yaptı.

Sakarya\'da oturan Okan Sarı, 6 ay önce arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada dizinden sakatlandı. Yürüme güçlüğü çeken Okan Sarı, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi\'nde tedaviye alındı ve burada sağlığına kavuştu. Okan Sarı, Bolu\'da hastanede tedavi gördüğü sırada, 20 yaşındayken yakalandığı sinir sistemini etkileyen \'Friedreich ataksisi\' hastalığı nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Hülya Özdemir ile tanıştı. Okan Sarı ve Hülya Özdemir hastanedeki tedavi sürecinde birbirine aşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Çift, tanışmalarından 1,5 ay sonra gizlice nikah yaparak evlendi. Okan Sarı, Sakarya\'daki işinden istifa edip Bolu\'da bir metal fabrikasında işe girdi ve Bolu\'da eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayıp beyaz gelinlik giyemeyen Hülya Özdemir Sarı, üye olduğu Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu(UTEF)\'na yardım için başvurdu. UTEF Bolu Şubesi\'nin destekleriyle Hülya ve Okan çifti nikahlarından 4 ay sonra düğün yaptı. Bolu İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi\'nin restoranında düzenlenen düğüne çiftin yakınları, UTEF Bolu İl Başkanı Satılmış Akman ve dernek üyesi engelli vatandaşlar katıldı. Çift, oyun havaları eşliğinde evliliklerini düğünle taçlandırmanın keyfini yaşadı.

Eşini çok sevdiğini ifade eden Okan Sarı, \"Fizik tedavisi sırasında tanıştık. İlk görüşte aşık olduk. Evlenmeye karar verdik evlendik. Şimdi de düğün yaptık\" dedi.

Hastalığı nedeniyle ses tellerinde zayıflama olduğu için konuşma güçlüğü çeken Hülya Özdemir Sarı ise, \"Eşimle hastanede tanıştık. Birbirimize aşık olduk, sevdik. O çok iyi bir insan. Evlendik, çok mutluyum. Evlendikten sonra sağlık durumumda iyileşme var. Daha iyi konuşabiliyorum. Eşim elimi tuttuğu zaman daha fazla adım atabiliyorum. Aşkın bana çok faydası var. Eşim bana çok iyi davranıyor. Moralim iyi olduğu için durumumda düzelme var\" diye konuştu.

Düğünün yapılması için maddi olarak katkı sağlanması konusunda yardımcı olan UTEF Bolu İl Başkanı Satılmış Akman, \"Böyle maddi durumu zayıf gençleri evlendirmek, onları iş güç sahibi yapmak için biz her zaman hazırız. Engellilere sahip çıkalım. İnşallah bu sayede engelli farkındalığı oluşur. Çok güzel bir düğün oldu\" dedi.



FOTOĞRAFLI