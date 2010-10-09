-HALI SAHA MAÇINDA ÖLDÜ SAMSUN (A.A) - 09.10.2010 - Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan kişi, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Batı Park alanındaki bir halı saha tesisinde arkadaşlarıyla top oynayan A.D. (44), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giren sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.D. kurtarılamadı. A.D'nin cesedi, Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, A.D'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceğini bildirdi.