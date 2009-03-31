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Yaşam

Halfeti'yi keşfedin

Birecik Bozkırları Önemli Doğa Alanı'nda bulunan Halfeti, Birecik Barajı nedeniyle önemli bir bölümü sular altında kalan yerleşim yerlerinden.

31 Mart 2009 03:00

Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları Önemli Doğa Alanı'nda bulunan Halfeti, Birecik barajı nedeniyle önemli bir bölümü sular altında kalan yerleşim yerlerinden.

Gençlik ve Kültür Evi, Doğa Derneği, Urfalı Kuçcular Grubu, İl Dağcılık Temsilcileri'nin işbirliği ve Şanlıurfa Belediyesi'nin desteğiyle Halfeti İlçesi'ne doğa gezileri düzenlenmeye başladı.

İlki geçtiğimiz günlerde düzenlenen gezi, Şanlıurfa'dan 35 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara, Halfeti'in içinde bulunduğu Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları Önemli Doğa Alanı'nın değerleri, vahşi doğası ve Birecik barajıyla alandaki değişimler hakkında bilgi verilerek kuş gözlemi yapıldı.

Şanlıurfalıların yanıbaşlarındaki Halfeti'nin doğasını keşfetmesi için düzenli geziler düzenleniyor olacak.

Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları Önemli Doğa Alanı'nda bulunan Halfeti, Birecik barajı nedeniyle önemli bir bölümü sular altında kalan yerleşim yerlerinden.

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