Halfeti’de turizm hareketliliği

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan Halfeti, tekne turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.



Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ‘Güneydoğu'nun Saklı Cenneti’ diye nitelendirilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, havaların ısınmasıyla birlikte tekne turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geleneksel taş mimarisiyle inşa edilmiş evleri, sular altında kalan tarihi Merkez Camii ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken Halfeti'ye gelen turistler, özellikle İncil'in bir nüshasının çoğaltıldığı yer olarak bilinen Rumkale ve Kaya Kilisesi'nin yanı sıra tarihi Savaşan Köyü’nü ziyaret ediyor.



Yaklaşık bir saat süren tekne turlarıyla sular altında kalan doğal güzellikleri görme fırsatı bulan turistler, Fırat Nehri kıyısına kurulan tekne görünümlü restoranlarda yöresel tatları keşfetme imkânı buluyor.



Halfeti, ilkbahar ve yaz aylarında turistlerin yanı sıra araştırmacıların ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.



İlçede birçok kişi tekne turları ve günü birlik işlerde çalışarak, aile bütçesine katkıda bulunuyor.



Haftada 2 bin ziyaretçi



İlçe Belediye Başkanı Mahmut Özdemir, ilçeyi haftada 2 bin civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.



Yaz aylarında bu sayının daha da arttığına işaret eden Özdemir, turistlerin rahat bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm potansiyellerinden birine sahip olan Halfeti'de yeterli sayıda konaklama tesisinin bulunmaması ve tanıtımda yaşanan eksiklikler nedeniyle ziyaretçilerin genellikle günübirlik turları tercih ettiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:



“İlçeyi haftada 2 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Ancak bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Bunun için de ev pansiyonculuğunu geliştirerek, sorunu kısmen de olsa çözmeye çalışıyoruz. İlçe halkının turizm bilincini arttırarak, sektörde çaba sarf etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada yatırımcılarla da zaman zaman temasa geçerek, ilçede konaklama tesisi yapılması için ikna etmeye çalışıyoruz. Halfeti'nin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için çaba sarf ediyoruz.”