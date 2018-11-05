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Halfeti'de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erdal Karakaya (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

05 Kasım 2018 04:27

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erdal Karakaya (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal Karakaya plakasız motosikletiyle ilerlerken, İ. T.’nin kullandığı 27 ST 216 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etsiyle devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Karakaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Şanlıurfa’ya kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erdal Karakaya, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü İ.T. ise jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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