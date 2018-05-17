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Halfeti'de jandarma karakoluna saldırıya 19 gözaltı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna teröristlerce roketle düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı

17 Mayıs 2018 21:07

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde jandarma karakoluna teröristlerce roketle düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı akşamı Halfeti\'nin Yukarı Göklü Mahallesi\'nde bulunan Jandarma Karakolu\'na yönelik düzenlenen 2 askerin yaralandığı roketli saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda jandarma ekipleri terörist saldırıyla bağlantısı belirlenen 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.

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