Haley ABD'nin yeni BM büyükelçisi

Amerika Birleşik Devletleri’nin müstakbel başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletinin Hindistan kökenli valisi Nikki Haley’i ülkesinin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi büyükelçisi görevine seçti. ‘Post and Courier’ gazetesinin bu yöndeki haberinin ardından bir açıklama yapan Trump, Haley’in büyük bir lider olduğunu ve ABD’yi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını bildirdi.

Söz konusu tercihle birlikte Donald Trump şu ana dek kabinesine ilk kez bir kadın ve beyaz olmayan bir yönetici kişi seçmiş oluyor. Yeni başkanın şimdiye dek çeşitli bakanlıklara seçtiği beş kişinin tamamı erkeklerden ve beyazlardan oluşuyor.

Hristiyanlığı kabul etti

2010 yılında Güney Carolina valiliği görevinde bulunan Nikki Haley’in, Donald Trump’ın teklifini kabul ettiği ve 2017 yılının ocak ayında BM büyükelçiliği görevini Samantha Power’den devralacağı bildirildi. Sözkonusu atamanın ABD Senato'su tarafından onaylanması gerekse de Senato'da çoğunluğun Cumhuriyetçilerin elinde olması nedeni ile bu konuda bir sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.

Hindistan’dan ABD’ye göç eden Sihizm inancına bağlı bir ailenin kızı olarak South Carolina’da dünyaya gelen Nikki Haley sonradan Hristiyanlığı kabul etmiş bir isim. Daha önce Afganistan’da görev yapmış olan bir Amerikan Ulusal Muhafızları subayı ile evli olan Haley aynı zamanda iki çocuk annesi.

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afp/dpa/rtr, ET/BD