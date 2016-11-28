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BBC Türkçe

Halep'ten tweet atan 7 yaşındaki kız: Bunlar son günlerimiz olabilir

Bana Alamed, annesi ve iki kardeşi ile birlikte, muhaliflerin kontrolündeki bombalanan Doğu Halep'te yaşıyor. Bana'nın attığı son tweet'ler 'ateş çemberindeki bir hayatın' son 24 saatini gözler önüne seriyor.

28 Kasım 2016 18:49

Suriye ordusunun, Halep'in isyancıların kontrolünde bulunan doğusuna yönelik başlattığı operasyon, yaklaşık 270 bin insanı ateş çemberinin içinde bıraktı. 7 yaşındaki Bana Alamed de annesi ve iki kardeşi ile birlikte o çember içindeki insanlar arasında.

Bana Alamed, @alabedbana adlı twitter hesabından aylardır "kuşatma altındaki yaşamlarını" takipçileri ile paylaşıyordu.

Bana son 2 haftadır ise "bombalar altında yaşamın" güncesini tutuyor. Hesabı takip eden 135 bin kişiye sesleniyor, yardım çağrısı yapıyor.

Daha önce BBC'ye konuşan Bana
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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