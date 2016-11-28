Halep'ten tweet atan 7 yaşındaki kız: Bunlar son günlerimiz olabilir

Suriye ordusunun, Halep'in isyancıların kontrolünde bulunan doğusuna yönelik başlattığı operasyon, yaklaşık 270 bin insanı ateş çemberinin içinde bıraktı. 7 yaşındaki Bana Alamed de annesi ve iki kardeşi ile birlikte o çember içindeki insanlar arasında.

Bana Alamed, @alabedbana adlı twitter hesabından aylardır "kuşatma altındaki yaşamlarını" takipçileri ile paylaşıyordu.

Bana son 2 haftadır ise "bombalar altında yaşamın" güncesini tutuyor. Hesabı takip eden 135 bin kişiye sesleniyor, yardım çağrısı yapıyor.