Halep'ten kaçanlar Türkiye sınırına dayandı



BM İnsani Yardım Koordinasyon Bürosu'ndan Linda Tom, Esad rejimine bağlı birliklerin Halep'in kuzeyine düzenlediği saldırılar nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye sınırında toplandığını açıkladı.

Suriyelilerin Bab el Selam sınır kapısında toplandığını belirten Tom, Azez kentine doğru 5 bin ila 10 bin kişinin hareket ettiğine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rusya ve Esad'ın saldırılarını Türkiye ile Halep şehir merkezinin bağlantısını sağlayan koridorda yoğunlaştırması üzerine yaklaşık 20 bin kişi, Mersite, Hayyan, Tel Cibin, Rityan, Kefer Naya, Hırdeteyn, Deyr Cemal, Mayir, İhris ve Kefer Nasih köylerinden Azez'e doğru göç etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Londra'da düzenlenen 'Suriye'ye ve Bölgesine Destek' başlıklı donörler konferansında yaptığı konuşmada, Halep'te muhalif hedeflere düzenlenen saldırılar nedeniyle 70 bin kadar kişinin Türkiye'ye doğru ilerlediğini söylemişti. Davutoğlu, "Halep'in kuzeyindeki kamplarda bulunan 60-70 bin kişi Türkiye'ye doğru hareket ediyor. Şu anda benim kalbim ülkemin sınırında. Suriye'den gelenleri nasıl ve nerelere yerleştirmeliyiz, bunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdürmüştü.