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Dünya

Halep’teki intihar komandosu Türk

Suriye ordusuna yönelik intihar saldırısını düzenleyen militanının 19 yaşındaki bir Türk olduğu ortaya çıktı

24 Mart 2015 15:22

El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra Cephesi’nin, Halep’in kuzey kırsalındaki Başköy mevkiinde Suriye ordusuna yönelik intihar saldırısını düzenleyen militanının 19 yaşındaki bir Türk olduğu açıklandı.

Örgüt, saldırıyı düzenleyen kişinin adının ‘Usame et-Turki’ (Türk Usame) olduğunu duyururken gerçek adı açıklanmadı. El Nusra, saldırıda Suriye ordusunun çok sayıda kayıp verdiğini iddia ederken görüntülerde, çelik levhalar kaynaklanarak zırhlı hale getirilen patlayıcı yüklü kamyonun büyük bir patlamayla infilak ettiği görünüyor.

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