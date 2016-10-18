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Dünya

"Halep'teki hava saldırısında Ümran bebek ağır yaralandı"

Halepli Ümran, dün gece gerçekleşen Rus hava saldırısında ağır yaralandığı öne sürüldü

18 Ekim 2016 12:28

Suriye'de rejim ve Rus güçlerinin 18 Ağustos'ta Halep'te gerçekleştirdiği hava saldırısında yaralanan Ümran bebeğin, dün gece Katerci'de gerçekleşen Rus hava saldırısında bir kez daha yaralandığı ve durumunun ise ağır olduğu iddia edildi.

18 Ağustos'ta Suriye'nin Halep kentinde Esad ve Rusya'nın düzenlediği havasaldırılarında yaralanan ve ambulansta sessizce tedavi olmayı bekleyen 5 yaşındaki Halepli Ümran, dün gece gerçekleşen Rus hava saldırısında ağır yaralandığı öne sürüldü.

Ümran'ın 18 Ağustos'taki saldırıda kanlar içerisindeki görüntüsü ve soğukkanlılığı ile tüm dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti. Halep'teki hava saldırısında yaralanan ve ambulansta sessiz bir şekilde bekleyen Ümran'ın durumu Suriye'de yaşanan dramı gözler önüne sermişti.

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