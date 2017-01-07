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Dünya
Deutsche Welle

Halep'teki bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Türkiye sınırına yakın Azez ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2017 18:30

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Azez'in merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarındaki patlamada ölü sayısının çoğu sivil olmak üzere 43 kişiye yükseldiğini bildirirken, muhalif gruplara bağlı Halep Medya Merkezi ise saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü ve saldırının bombalı araçla düzenlendiğini belirtti.

Azez IŞİD'e karşı savaşta Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun kalesi konumunda. Doğan Haber Ajansı patlamanın sınırın diğer tarafındaki Kilis'te de duyulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı saldırıda yaralanan bazı Suriyelilerin yakınları tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildiğini ve burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini aktardı. Anadolu Ajansı'nın haberinde hastaneye 23 yaralı getirildiği ve yaralılardan birinin kurtarılamadığı bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DHA/dpa/Rtre/SSB/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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