Halep'te yüzlerce erkek kayboldu

Birleşmiş Milletlerin (BM) bilgilerine göre Halep'te isyancıların kontrolündeki bölgelerden Şam rejiminin kontrolündeki çatışmasız bölgelere kaçmaya çalışan yüzlerce erkek kayboldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada silahlı muhalif grupların sivillerin kaçmasını engellemeye çalıştığını ve buna ilişkin ellerinde belgeler bulunduğunu belirtti. Colville, sivillerin uluslararası hukuku ihlal eden taraflar arasında kaldığını söyledi. Colville, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıkladığı ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Suriye'nin altı yıldır süren iç savaşta Halep çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri. Rejime bağlı birlikler ve müttefik komşu ülkelerden gelen milisler son haftalarda isyancıların kontrolü altındaki bölgelerin yüzde 80'ini ele geçirmişti.

İsyancıların elindeki bölgelerde ise insani durum giderek kötüleşiyor. İnsan hakları gözlemcilerinin verilerine göre bugüne kadar 100 bin kişi çatışma bölgelerden kaçtı. BM'nin verilerine göre kaçanların bir bölümü rejimin ya da Kürtlerin kontrol ettiği bölgelere sığındı. İsyancıların kontrolündeki bölgelerde hala 100 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaybolanlardan haber alınamıyor

BM sözcüsü Colville, kaçarken kaybolan erkeklerin yakınlarının günlerdir kendilerinden haber almadıklarını anlattı. Kaybolan erkeklerin 30-50 yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Colville, Suriye askeri birliklerinin keyfi tutuklamalarına dair bilgiler aldıklarını ve bundan dolayı endişe duyduklarını ifade etti. Colville, ayrıca BM'nin silahlı muhalif grupların kaçan sivillere ateş ettiği bilgisini de aldığını söyledi. El Kaide'ye yakınlığı ile bilinen Fetih el-Şam Cephesi'nin ve diğer radikal grupların çok sayıda sivili kaçırdığı ve öldürdüğü de iddialar arasında.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaklaşık 8 bin sivilin kentten çıkışını sağlamak için büyük bir tahliye operasyonunun başlatılacağını açıklamıştı.

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dpa/CN/HS