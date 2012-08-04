Suriye'nin başkenti Şam ile isyancıların hükümet güçlerine karşı mevkilerini korumaya çalıştığı Halep'te yeni çatışmalar çıktı.

Halep'in isyancıların kontrolündeki bir çok bölgesinin hükümet güçlerince bombardımana tutulduğu belirtildi.

Bir çok semtte de çatışma çıktığı haberleri geldi. Son şiddet olayları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun dün Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de harekete geçmekte başarısız olmasını kınayan bir kararı onaylamasını takip etti.

Karar tasarısının, hukuki bağlayıcılığı olmamakla birlikte, Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirme konusundaki baskıyı artırması amaçlanıyor. Daha önce Güvenlik Konseyi'nin Şam yönetimine karşı yaptırım uygulama girişimleri Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

193 ülkeden 133'ünün kabul ettiği tasarıya 12 ülke ''Hayır'' oyu verdi. 31 ülke ise çekimser kaldı. Genel Kurul'daki oylama, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından geldi.

Annan, Suriye'deki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan altı maddelik bir barış planı hazırlamıştı. Hem Esed'in hem de isyancıların kabul ettiği plan sonuç vermedi.

Suriye'deki tarafların giderek daha yoğun şekilde askeri nitelik kazanması ve ülkedeki çatışmaların tırmanması nedeniyle görevini yürütemez hale geldiğini kaydeden Annan, BM Güvenlik Konseyi'nde de karşılıklı suçlamalar yüzünden hiçbir şekilde birlik sağlanamadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Annan'ın istifasını üzüntüyle kabul ettiğini söyledi. Annan'ın görev süresi 31 Ağustos'ta sona erecek. BM Genel Sekreteri, Kofi Annan'ın yerine kimin atanacağı konusunda Arap Birliği'yle görüşmeler yapıldığını belirtti. Muhabirler Annan'ın görevini bırakma kararını, siyasi sürecin çökmesi olarak yorumluyor. Esed yönetimine muhalif güçler, 17 aydır süre gelen çatışmalarda 20 binden fazla insanın öldüğünü belirtildi. (BBC Türkçe)