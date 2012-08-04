T24 LogoT24 Logo
Dünya

Halep'te yeni çatışmalar çıktı

Halep'in isyancıların kontrolündeki bir çok bölgesinin hükümet güçlerince bombardımana tutulduğu belirtildi

04 Ağustos 2012 16:42

Suriye'nin başkenti Şam ile isyancıların hükümet güçlerine karşı mevkilerini korumaya çalıştığı Halep'te yeni çatışmalar çıktı.

Halep'in isyancıların kontrolündeki bir çok bölgesinin hükümet güçlerince bombardımana tutulduğu belirtildi.

Bir çok semtte de çatışma çıktığı haberleri geldi. Son şiddet olayları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun dün Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de harekete geçmekte başarısız olmasını kınayan bir kararı onaylamasını takip etti.

Karar tasarısının, hukuki bağlayıcılığı olmamakla birlikte, Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirme konusundaki baskıyı artırması amaçlanıyor. Daha önce Güvenlik Konseyi'nin Şam yönetimine karşı yaptırım uygulama girişimleri Rusya ve Çin tarafından engellenmişti.

193 ülkeden 133'ünün kabul ettiği tasarıya 12 ülke ''Hayır'' oyu verdi. 31 ülke ise çekimser kaldı. Genel Kurul'daki oylama, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan'ın görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından geldi.

Annan, Suriye'deki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan altı maddelik bir barış planı hazırlamıştı. Hem Esed'in hem de isyancıların kabul ettiği plan sonuç vermedi.

Suriye'deki tarafların giderek daha yoğun şekilde askeri nitelik kazanması ve ülkedeki çatışmaların tırmanması nedeniyle görevini yürütemez hale geldiğini kaydeden Annan, BM Güvenlik Konseyi'nde de karşılıklı suçlamalar yüzünden hiçbir şekilde birlik sağlanamadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Annan'ın istifasını üzüntüyle kabul ettiğini söyledi. Annan'ın görev süresi 31 Ağustos'ta sona erecek. BM Genel Sekreteri, Kofi Annan'ın yerine kimin atanacağı konusunda Arap Birliği'yle görüşmeler yapıldığını belirtti. Muhabirler Annan'ın görevini bırakma kararını, siyasi sürecin çökmesi olarak yorumluyor. Esed yönetimine muhalif güçler, 17 aydır süre gelen çatışmalarda 20 binden fazla insanın öldüğünü belirtildi. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

SuriyeHalepçatışmaisyancılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24