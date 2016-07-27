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Dünya

Halep'te yaşayanlara "kenti terk edin" çağrısı

İsyancıların elinde bulunan Halep'teki 250 bin kişiye yönelik endişeler artıyor

27 Temmuz 2016 02:17

Suriye devlet medyası, ordunun Halep'te yaşayanlara şehri terk etmeleri çağrısı yaptığını ve bölgeden çıkmak isteyenlere güvenli çıkış garantisi veren kısa mesajlar attığını belirtti.

Devlet haber ajansı SANA, bölgede yaşayanlara “paralı askerleri” şehirden çıkarmaları çağrısını yapıldığını belirterek, gönüllü olarak şehirden ayrılanlara hem güvenli çıkış hem de geçici konaklama imkanı verileceğini belirtti.

SANA’ya göre mesajlar aynı zamanda silahlı gruplara silahlarını bırakması çağrısını yaptı.

Özellikle şehre giden son tedarik yolunun da kapanmasının ardından, isyancıların elinde bulunan Halep’teki 250 bin kişiye yönelik endişeler giderek artıyor.

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