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BBC Türkçe

'Halep'te yaralılar ölüme terk edildi'

Kuşatma altındaki Doğu Halep'te yaşayan Abdülkafi Alhamado adlı bir öğretmen, bölge halkının yaşadıklarını BBC'ye anlattı. Alhamado, "Kimse sokaklardaki yaralılara yardım edemiyor. Yaralılar sokaklarda ölüm terk edildi" dedi.

12 Aralık 2016 21:45

Suriye'de, uzun süre muhaliflerin kontrolünde olan ve rejim güçlerinin yüzde 90'dan fazlasını geri aldığı Doğu Halep'te yaşayan bir öğretmen, rejim güçlerinin hava saldırılarının ve kuşatmanın gölgesinde sivillerin korkutucu yaşam koşullarını BBC'ye anlattı.

İngilizce öğretmeni Abdülkafi Alhamado, yoğun hava saldırılarında çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığını söyledi.

Doğu Halep'teki durumu 'kıyamete" benzeten Alhamado, hava saldırıları sonrası yıkılan binaların enkazından insanları kurtarmanın imkansız olduğunu, ellerinde yaralıları tedavi edecek hiçbir şey olmadığını belirtti.

Alhamado, "Bombalar her yerde. İnsanlar esasında ne yaptıklarını bilmeden sadece sağa sola koşturuyor. Sokaklarda yaralanıyorlar ve kimse onlara yardım edemiyor" dedi ve ekledi:

"Enkaz altındakiler ölüme terk ediliyor. Evler, onların mezarları oluyor."

Hükümet güçleri, Doğu Halep'te önemli bir ilerleme kaydetmiş, isyancılar Pazar gecesi stratejik önemi yüksek Şeyh Said bölgesini kaybetmişlerdi.

Böylece Doğu Halep'in yüzde 90'dan fazlasının kontrolü Suriye rejimine geçmişti.

Kentte hava saldırılarını sürdüren Suriye ordusu güçleri, isyancılara 'teslim olmadıkları takdirde ölecekleri' uyarısı yapıyor.

Suriye rejimine hava saldırılarıyla destek veren Rusya, son 24 saat içinde Doğu Halep'te 700'den fazla muhalifin teslim olduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, 13 bin 300 sivilin kentten kaçtığı bildirildi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise rejim güçlerinin ilerleyişi sırasında 47'si çocuk olmak üzere 415 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muhalifler, Suriye rejimini Halep'te yargısız infazlar yapmakla suçluyor.

İddiayı yalanlayan hükümet yetkilileri ise isyancıların bölgedeki sivilleri onlarla beraber savaşmaları için zorladığını ve kuşatma altındaki bölgelerden kaçmalarına izin vermediklerini söylüyor.

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