Halep'te tahliyelerin yarın tamamlanması bekleniyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Suriye'deki Sözcüsü Ingy Sedky, tahliyenin son aşamalarından biri olan Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece 4 bin savaşçının tahliye edildiğini açıkladı.

Ingy Sedky, "Tahliye bugün bütün gün ve gece, hatta çok büyük ihtimalle yarın da devam edecek" dedi.

Sözcü Sedky, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle tahliyelerde gecikme yaşandığını da sözlerine ekledi. Sedky daha önceki açıklamasında tahliyelerin bugün tamamlanmasının beklendiğini belirtmişti.

Kızılhaç ayrıca, 15 Aralık Perşembe'den bu yana aralarında yaralı ve hastaların da bulunduğu yaklaşık 34 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA), Doğu Halep'ten tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 sivilin Hatay'a getirildiğini ve bu grubun arasında 71 çocuğun bulunduğunu bildirdi. AA'ya göre, Türkiye'ye getirilen yaralılardan 15'i yaşamını yitirdi.

AA dün yayımladığı haberinde, tahliye edilenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını belirtti.

Suriye yönetimi, Kasım ayında Rusya'nın da havadan desteğiyle Halep'i silahlı muhalif grupların elinden almak için bir kara harekatı başlattı. Harekata, Hizbullah ve İranlı milisler de destek verdi.

Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla varılan anlaşma neticesinde Doğu Halep'te muhaliflerin elinde kalan son mahallelerdeki tahliyelerin de tamamlanmasıyla birlikte kentin tamamı dört yıl aradan sonra yeniden hükümetin kontrolüne geçmiş olacak.

Kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi nedeniyle bu hafta içerisinde tahliye sürecinde bazı kesintiler yaşandı. Çok sayda kişi, kalorifersiz otobüslerin içinde dondurucu soğuklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İranlı bir heyeti kabulünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'in geri alınmasının yalnızca ülkesi için değil, İranlı ve Rus müttefikleri için de bir zafer olduğunu söyledi.

Esad, "Savaş alanında elde edilen başarılar, Suriye topraklarının tamamında terörün sona erdirilmesi ve savaşı bitirecek bir çözüm için doğru koşulların sağlanması yönünde atılmış temel adımlardır" diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, bu hafta içinde yaptıkları toplantıda, Suriye'de ateşkesin genişletilmesi ve Şam yönetimi ile muhalifler arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda anlaştı.

AFP'ye bilgi veren Suriye ordusundan bir kaynak da tahliyelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Halep operasyonunun tamamlandığı yönündeki açıklama, tahliyeler tamamen sona erdikten sonra yapılacak" diye konuştu.

Suriye'de muhalif silahlı gruplar, 2012 yılında Halep'e yönelik büyük bir taarruz başlatmış ve bunun sonucunda da kentin doğusunu ele geçirmişti.

Ancak, Birleşmiş Milletler (BM), dün yaşanan duraklamanın ardından tahliyelerin gece saatlerinde yeniden başladığını ve sabah da devam ettiğini bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye'deki bir BM yetkilisi, "Tahliyeler devam ediyor. Gözlemciler de sahada takip ediyor. Dün gece ve bu sabah yaklaşık 300 özel araç bölgeyi terk etti" dedi.

Silahlı grupların kentin tamamını ele geçirmesine gücü yetmemesi üzerine bu tarihten itibaren Halep de batısı hükümetin, doğusu muhaliflerin elinde olmak üzere ikiye bölünmüştü.

Halep, silahlı muhalif grupların en önemli merkezlerinden birine dönüşmüştü.