Halep’te tahliyeler yeniden durdu

Suriye askeri çevreleri muhalif savaşçıların yeni şartlar öne sürmeleri nedeniyle tahliyelerin durdurulduğunu açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada son kalan muhalif savaşçılar ile sivillerin Halep’ten bugün itibariyle tahliye edileceği bildirilmişti.

Halep'in doğusundaki tahliyelere geçen perşembe günü başlanmış, ancak yeni birtakım şiddet eylemlerinin baş göstermesi üzerine birkaç günlüğüne durdurulmuştu. Tahliyelere pazar günü yeniden devam edilmişti.

Kızılhaç'a göre toplam 25 bin kişi Halep'ten tahliye edildi

Uluslararası Kızılhaç örgütünün (IKRK) verdiği bilgiye göre tahliyelerin başlamasından bu yana 25 bin kişi Halep’in muhalif grupların kontrolündeki semtlerinden ayrıldı. Kızılhaç örgütü sözcülerinden Ingy Sedky Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, pazar günü yeniden başlayan tahliyelerle 15 bin kişinin Halep dışına çıkarıldığını belirtti.

Muhaliflere yakınlığıyla tanınan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Halep’in güneybatısında muhaliflerin denetimindeki bölgeye şimdiye kadar 16 bin kişinin tahliye edilebildiğini açıkladı. Gözlemevi tahliyeyi bekleyen daha 2 bin ila 3 bin kişinin bulunduğunu, bunlar arasında savaşçıların da olduğunu duyurdu.

Tahliye edilenlerin barınma koşulları zor

Tahliye edilenlerin Halep ve İdlib’de muhalif grupların kontrolündeki bölgelere getirildiğine işaret edilirken, insanî yardım kuruluşu Suriye-Amerikan Tıp Derneği'nden (SAMS) Muhammed Katip, yerlerinden sürülenlerin çadırlarda, camilerde ve okullarda barınmak durumunda kaldığını, su ihtiyacının karşılanmasının ve soğuktan korunmalarında sorunlar yaşandığını belirtti.

Suriye ordusundan dün akşam yapılan bir açıklamada son muhalif savaşçıların Halep’in doğusunu önümüzdeki saatlerde terk etmelerinin beklendiği, ordunun boşaltılan semtlere girmeye hazırlandığı bildirilmişti. Buna karşılık muhalif savaşçıların kontrolündeki Suriye’nin kuzey batısındaki Şii köyler Fua ve Kefraya’daki halkın da tahliyesi talep edilmişti. İran’ın finanse ettiği ve Şam rejimini destekleyen Şii milisler bu iki köyden tahliyeleri Halep’in doğusundaki tahliyeler için şart koşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/ÇA,BK