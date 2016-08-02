T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Halep'te sivillerin can pazarı

Suriye hükümet kuvvetlerinin kuşattığı Halep'teki sivillerden yaklaşık 400'ü insani yardım koridorlarından kaçmayı başardı. Ancak on binlerce kişi hala çatışmaların sürdüğü bölgede.

02 Ağustos 2016 13:24


Rus kaynaklarına göre, şiddetli çarpışmalara sahne olan Suriye'nin Halep kentinde mahsur kalan sivillerden 320'den fazlası insani yardım koridorlarından geçerek kaçmayı başardı.

Rus askeri sözcüsü Moskova'da yaptığı açıklamada, yakalanan 82 milisin Suriye hükümeti tarafından af edilmeyi beklediğini ve Halep'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yedi koridor açıldığını söyledi.

Suriye hükümet kuvvetleri temmuz ayında Suriye'deki en önemli savaş bölgesi sayılan Halep'i kuşatarak kentte yaşayan 300 bin sivilin dış dünyayla bağlantısını kesmişti. Bu sivillerin büyük bir bölümü hala çatışmaların sürdüğü kentte bulunuyor. Şam yönetimi geçen hafta insani yardım koridoru açılmasına izin vermiş, Birleşmiş Milletler de koridorların kontrolünün Birleşmiş Milletler uzmanlarına bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulunmuştu.

Rus askeri sözcüsü bu öneriyi desteklediklerini belirtmekle birlikte Suriye hükümeti ile birlikte bundan böyle atacakları adımlar hakkında bilgi vermedi.

Kuşatmayı yarma saldırısı

Savunma Bakanlığı sözcüsü Korgeneral Sergey Rudskoy, hükümet kuvvetlerinin saldırıya geçen 5 bin radikal İslamcı'yı Rusya'nın desteğiyle püskürttüğünü, 800 kadar militanın da öldürüldüğünü söyledi. İsyancılar hükümet kuvvetleri tarafından kuşatılan Halep'in doğusuna ikmal yolu açabilmek için saldırı başlatmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İslamcılar tarafından ele geçirilen Halep'in güneybatısında şiddetli çarpışmaların patlak verdiğini duyurmuştu. Pazar akşamı başlatılan saldırıya kısa süre önce El Kaide'den ayrıldığını duyurarak Fetih el Şam Cephesi adını aldığını açıklayan El Nusra da katılıyor. Örgüt sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ın yardımıyla Halep'te mahsur kalan yandaşlarını kurtaracaklarını" söyledi.

Daha az radikal olarak görülen Ahrar el Şam milisleri de İslamcı asilerin yanında yer alıyor. Halep'ten dönmekteyken komşu İdlib vilayetinde düşürülen Rus askeri helikopterinde iki subay ve bir de mürettebatın bulunduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeHalepSuriye HalepMoskovaBirleşmiş MilletlerRusyaBakanlığıKorgeneral Sergey RudskoyHakları GözlemeviHalep KaideFetihCephesi NusraAlmanAhrarRusDeutsche Welle Türkçe dpa/AG/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24