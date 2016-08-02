Halep'te sivillerin can pazarı



Rus kaynaklarına göre, şiddetli çarpışmalara sahne olan Suriye'nin Halep kentinde mahsur kalan sivillerden 320'den fazlası insani yardım koridorlarından geçerek kaçmayı başardı.

Rus askeri sözcüsü Moskova'da yaptığı açıklamada, yakalanan 82 milisin Suriye hükümeti tarafından af edilmeyi beklediğini ve Halep'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yedi koridor açıldığını söyledi.

Suriye hükümet kuvvetleri temmuz ayında Suriye'deki en önemli savaş bölgesi sayılan Halep'i kuşatarak kentte yaşayan 300 bin sivilin dış dünyayla bağlantısını kesmişti. Bu sivillerin büyük bir bölümü hala çatışmaların sürdüğü kentte bulunuyor. Şam yönetimi geçen hafta insani yardım koridoru açılmasına izin vermiş, Birleşmiş Milletler de koridorların kontrolünün Birleşmiş Milletler uzmanlarına bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulunmuştu.

Rus askeri sözcüsü bu öneriyi desteklediklerini belirtmekle birlikte Suriye hükümeti ile birlikte bundan böyle atacakları adımlar hakkında bilgi vermedi.

Kuşatmayı yarma saldırısı

Savunma Bakanlığı sözcüsü Korgeneral Sergey Rudskoy, hükümet kuvvetlerinin saldırıya geçen 5 bin radikal İslamcı'yı Rusya'nın desteğiyle püskürttüğünü, 800 kadar militanın da öldürüldüğünü söyledi. İsyancılar hükümet kuvvetleri tarafından kuşatılan Halep'in doğusuna ikmal yolu açabilmek için saldırı başlatmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İslamcılar tarafından ele geçirilen Halep'in güneybatısında şiddetli çarpışmaların patlak verdiğini duyurmuştu. Pazar akşamı başlatılan saldırıya kısa süre önce El Kaide'den ayrıldığını duyurarak Fetih el Şam Cephesi adını aldığını açıklayan El Nusra da katılıyor. Örgüt sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ın yardımıyla Halep'te mahsur kalan yandaşlarını kurtaracaklarını" söyledi.

Daha az radikal olarak görülen Ahrar el Şam milisleri de İslamcı asilerin yanında yer alıyor. Halep'ten dönmekteyken komşu İdlib vilayetinde düşürülen Rus askeri helikopterinde iki subay ve bir de mürettebatın bulunduğu açıklandı.