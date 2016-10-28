Halep'te muhaliflerden kuşatmayı kırmak için yeni operasyon

Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Halep'in doğusundaki muhalifler büyük bir operasyon başlattı. Muhalifler kuşatmayı kırmayı amaçlıyor.

Bu sabah başlayan operasyonda muhalifler önce Halep'teki Nayrab Hava Üssü'ne Grad tipi füzelerle saldırdı.

Halep'teki muhalif gruplardan Fastaqim'in temsilcilerinden Zekeriya Malahifji ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bugün savaşın başlangıç günü. Tüm muhalif örgütler bu savaşa katılacak" dedi.

Fransız haber ajansı AFP, bugün başlayan çatışmalarda nedeniyle hükümetin kontrolündeki bölgelerde öğlen saatlerine kadar en az 15 sivilin öldüğünü ve 100'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

Muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise karadan karaya atılan Grad füzelerinin yalnızca Nayrab Hava Üssü'nü değil, Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nün yakınlarındaki bölgeleri de hedef aldığını, bu saldırılarda bir kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyona katılanlar arasında El Kaide'den ayrılarak adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'nin de olduğunu duyurdu.

Gözlemevi, muhaliflerin sabah saatlerinden itibaren 2 bombalı araç ve 150'den fazla füze kullandığını bildirdi. Suriye ordusunun da füzelerle karşı saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Halep'teki bir diğer muhalif grup olan İslami Cephe ise füzelerin Ahrar uş-Şam tarafından atıldığını ve rejime ait bir mevziyi tahrip ettiğini duyurdu.

Ekim 2016'da Suriye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma ile Hmeymim'deki hava üssü kalıcı olarak Rusya'nın kullanımına açılmıştı.

Savaştan önce Suriye'nin en büyük şehri olan Halep 2012'den beri hükümet güçleri ile muhalifler arasında bölünmüş durumda. Kentin batısı rejim güçlerinin, doğusu ise muhaliflerin elinde bulunuyor.

Suriye ordusu, Eylül ayında Rusya'nın da desteğiyle Halep'i muhaliflerin elinden almak için yeni bir operasyon başlatmıştı.

Kentte yaklaşık 275 bin kişi kuşatma altında yaşıyor.