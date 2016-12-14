Halep'te isyancılar tahliye edilmeyi bekliyor

Halep'in tamamen Suriye yönetimi güçlerinin eline geçmesinin ardından isyancıların tahliyeleri beklenen saatte gerçekleşmedi. Nedeni bilinmiyor.

Tahliyenin Uluslararası Kızılhaç Komitesi denetiminde TSİ 06.00'da başlayacağı belirtilmişti.

Hükümete ait otobüslerin kentin doğusuna getirildiği kaydediliyor, ancak isyancıların çekilmesinin saati ve güzergahı netlik kazanmadı.

Esad yönetiminin müttefiki Rusya dün askeri müdahalenin bittiğini ve silahlı muhaliflerin elindeki son bölgelerin de hükümet güçlerinin eline geçtiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vitaliy Çurkin, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye gündemli acil toplantıda yaptığı konuşmada, akşam saatlerinde Doğu Halep'teki muhalif savaşçıların bölgeyi terk etmesi için anlaşma sağlandığını söylemişti.

Rus elçi ayrıca sivillerin kentte kalabileceğini söyleyerek, "Hiç kimse sivillere zarar vermeyecek" diye konuşmuştu.

Muhalif gruplar da, bölgede kalanların tahliye edilmesi amacıyla ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, anlaşmaya Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini bildirirken, Reuters da Türkiye ve Rusya'nın anlaşmanın garantörleri olduğunu öne sürdü.

Tahliyeler, Suriye'nin en büyük kenti Halep'te dört yıldır süren savaşın sona erdiği anlamına gelecek. Halep son dört yıldır hükümetin kontrolündeki batı ve silahlı muhaliflerin kontrolündeki doğu olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Doğu Halep'teki silahlı muhalif gruplardan Şam Cephesi'nden bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'te bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun ayrılmasının beklendiğini ifade etti. Aynı yetkili, tahliye sırasında önceliğin yaralılara verileceğini vurguladı.

Halep'in doğusunda tam olarak kaç bin kişinin bulunduğu bilinmiyor. BM 50 bin kişinin olduğunu tahmin ederken, yerel kaynaklar son zamanda hükümet güçlerinin eline geçen bölgelerden gelenlerle bu rakamın 100 bine ulaşmış olabileceğini kaydediyor.

Reuters'a konuşan Türk bir yetkili ise Halep'ten ayrılan savaşçıların İdlib'e geçeceklerini söyledi.

Anlaşma haberlerinin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'da İngilizce olarak, Türkiye'nin Halepli sivilleri yerleştirmek üzere 80 bin kişilik bir çadır kent kuracağını açıkladı.

Şimşek "Dünyanın en çok mülteciyi ağırlayan ülkesi olan Türkiye, Halep'ten kaçan 80 bin Suriyeli göçmeni barındırmak için bir çadır kent kuruyor" yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Doğu Halep'te ev baskınları düzenleyerek, kadın ve çocuklar da dahil sivilleri öldürdüklerini öne sürmüştü.

Yapılan açıklamada, dört bölgede en az 82 sivilin görüldükleri yerde vurularak öldürüldüğünü gösteren güvenilir kanıtlar olduğu belirtildi. Bu kişilerin 11'inin kadın, 13'ünün ise çocuk olduğu kaydedilmişti.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcü Rupert Colville, "Halep'te insanlık tamamen eridi" demişti.

Suriye ordusu ise kontrollerine aldıkları bölgelerde insanları öldürdükleri ya da onalara işkence yaptıkları iddialarının doğru olmadığını açıklamış. Rusya da muhalifleri "Halep'in doğusunda 100 bin kişiyi canlı kalkan olarak kullanmakla" suçlamıştı.

Suriye yönetimi, Kasım ayında Rusya'nın da havadan desteğiyle Halep'i silahlı muhalif grupların elinden almak için bir kara harekatı başlattı. Harekata, Hizbullah ve İranlı milisler de destek verdi.

Yoğun hava desteğiyle birlikte ilerleyen Suriye ordusu ve destekçisi silahlı gruplar, 2012 yılından bu yana muhaliflerin elinde olan Doğu Halep'in yüzde 90'ından fazlasını ele geçirmişti.

Halep'in doğusundaki geri kalan muhalif grupların çekilmesiyle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iç savaşın başlamasından bu yana muharabe alanında en büyük zaferini elde edecek.

Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Halep, 2011 yılında Esad'a yönelik protestoların başlangıcında yaşanan karışıklıktan fazla etkilenmemişti.

Ancak Temmuz 2012'de o dönemde artık silahlı bir yapıya dönüşen muhalif gruplar, kenti almak için büyük bir operasyon başlatmış ancak Halep'in tamamını almaya yetecek güçleri olmadığından kentin yalnızca doğusunu ele geçirebilmişlerdidi.

Bu tarihten bu yana Halep batısı Suriye hükümetinin, doğusu ise silahlı muhalif grupların elinde olmak üzere kabaca ikiye bölünmüş durumdaydı.