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Dünya

Halep'te ilk defa Esad karşıtı büyük gösteriler düzenlendi

Suriye'de "Arap Baharı"nın etkisiyle Esad rejimine karşı direnişin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Halep kentinde bir ilk yaşandı

18 Mayıs 2012 21:36

 

Suriye'de 2011 Mart ayında başlayan şiddet olaylarında şimdiye kadar 9 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Esad rejimine karşı direniş ise, daha çok kırsal kesimler ve bir kaç kentle sınırlı kalmıştı. Ancak Suriye'de bugün bir ilk yaşandı. Ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te Esad rejimine karşı büyük gösteriler düzenlendi.
 
Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Rami Abdurrahman, gösterinin devrimin başlamasından bu yana en büyük protesto olduğunu, rejim güçlerinin baskısına rağmen on binlerce kişinin gösteri yaptığını söyledi.
 
Abdurrahman, Annan planı çerçevesinde 12 Nisan'da uygulanmaya başlanan ateşkes sonrasında ilk kez bu kadar çok katılımlı bir gösteri düzenlendiğini de belirtti.
 
 

Annan Suriye'ye gidiyor

 
 
BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Annan'ın "yakında" Suriye'ye gideceğini açıkladı. bildirdi.
 
İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklama yapan Fevzi, özel temsilci olarak atanmasından bu yana Suriye'ye ikinci kez gidecek olan Annan'ın ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini, ancak yakında olacağını ifade etti.
 
Annan, Suriye'nin başkenti Şam'a 9-10 Mart günlerinde giderek, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'le görüşmüştü.

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