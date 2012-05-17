Esed: Muhaliflerle değil yabancı askerlerle savaşıyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, yaklaşık 6 aydır uzak durduğu ekranlara 'Muhalifler arasında yer alan yabancı askerlere karşı savaşıyoruz' mesajıyla döndü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed , Suriye hükümetine karşı savaşanlar arasında, “El Kaide” gibi aşırı grupların üyelerinin de bulunduğunu öne sürerek, “Yabancı askerler var, bazıları hala canlı. Gözaltına alınıyorlar. Onları tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Esed, Rusya'nın devlet televizyonu “Rossiya-24” kanalında, 6 ay aradan sonra ilk kez yayımlanan röportajında, Suriye Ulusal Konseyi'nin parlamento seçimlerini boykot ederek muhaliflerin itibarını zedelediğini savunarak, “Boykot çağrısı yapmanın halkı boykot etmekten hiçbir farkı yok” dedi.

“Temsilcisi olduğunu iddia ettiğiniz halkı nasıl boykot ediyorsunuz?” ifadesini kullanan Esed, “Bu yüzden onların Suriye'de herhangi bir ağırlığının veya öneminin olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Suriye hükümetine karşı savaşanlar arasında “El Kaide” gibi aşırı grupların üyelerinin de bulunduğunu savunan Esed, “Bazı yabancı askerler var ve bazıları ise hala canlı. Gözaltına alınıyorlar. Onları tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Esed, sözde Suriye Özgür Ordusu'nun, ne ordu ne de özgür olduğunu belirterek, “Değişik ülkelerden silah ve para alıyorlar. Onlar çeşitli cezalara çarptırılmış, yasaları ihlal eden bir avuç eşkıya” ifadesini kullandı.

Muhaliflerin aralarında bulunan ve yakaladıkları yabancıları, şu ana kadar bu durumu ispat edecek belgelere sahip olmadıkları için yayınlamadıklarını kaydeden Esed, şöyle konuştu:

“Dış görünüşlerine bakarak yabancı olduklarını söylemek son derece kolay ancak hala onların yabancı olduğunu ispatlayabilecek delillere sahip değiliz. Gözaltına alınan yabancıların büyük çoğunluğu Arap ülkelerinin vatandaşları.”