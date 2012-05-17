T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esed: Muhaliflerle değil yabancı askerlerle savaşıyoruz

Esed, sözde Suriye Özgür Ordusu'nun, ne ordu ne de özgür olduğunu belirtti

17 Mayıs 2012 00:43

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, yaklaşık 6 aydır uzak durduğu ekranlara 'Muhalifler arasında yer alan yabancı askerlere karşı savaşıyoruz' mesajıyla döndü.

 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed , Suriye hükümetine karşı savaşanlar arasında, “El Kaide” gibi aşırı grupların üyelerinin de bulunduğunu öne sürerek, “Yabancı askerler var, bazıları hala canlı. Gözaltına alınıyorlar. Onları tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz” dedi. 
 
Esed, Rusya'nın devlet televizyonu “Rossiya-24” kanalında, 6 ay aradan sonra ilk kez yayımlanan röportajında, Suriye Ulusal Konseyi'nin parlamento seçimlerini boykot ederek muhaliflerin itibarını zedelediğini savunarak, “Boykot çağrısı yapmanın halkı boykot etmekten hiçbir farkı yok” dedi. 
 
“Temsilcisi olduğunu iddia ettiğiniz halkı nasıl boykot ediyorsunuz?” ifadesini kullanan Esed, “Bu yüzden onların Suriye'de herhangi bir ağırlığının veya öneminin olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. 
 
Suriye hükümetine karşı savaşanlar arasında “El Kaide” gibi aşırı grupların üyelerinin de bulunduğunu savunan Esed, “Bazı yabancı askerler var ve bazıları ise hala canlı. Gözaltına alınıyorlar. Onları tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz” dedi. 
 
Esed, sözde Suriye Özgür Ordusu'nun, ne ordu ne de özgür olduğunu belirterek, “Değişik ülkelerden silah ve para alıyorlar. Onlar çeşitli cezalara çarptırılmış, yasaları ihlal eden bir avuç eşkıya” ifadesini kullandı. 
 
Muhaliflerin aralarında bulunan ve yakaladıkları yabancıları, şu ana kadar bu durumu ispat edecek belgelere sahip olmadıkları için yayınlamadıklarını kaydeden Esed, şöyle konuştu: 
 
“Dış görünüşlerine bakarak yabancı olduklarını söylemek son derece kolay ancak hala onların yabancı olduğunu ispatlayabilecek delillere sahip değiliz. Gözaltına alınan yabancıların büyük çoğunluğu Arap ülkelerinin vatandaşları.” 

ETİKETLER

esed

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24