Halep'te hastane vuruldu

Suriye'de faaliyetlerde bulunan ABD merkezli Sams yardım kuruluşu, Halep'in doğusunda, isyancıların kontrolünde olan bölgedeki en büyük hastanelerden birinin bombalandığını duyurdu. Yardım örgütünden cumartesi günü yapılan açıklamada, M10 kod adındaki binanın iki varil bombasıyla vurulduğu belirtildi. Kentin doğusunda yaşayan yaklaşık 250 bin kişi için sadece altı sağlık biriminin kaldığına dikkat çekildi.

Suriye İnsan hakları Gözlemevi bombardımanın yapıldığı bölgede bir sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Yardım örgütü Beyaz Kasklılar da hastanenin büyük hasar gördüğünü ve tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu.

M10 ve yine Sams tarafından desteklenen M2 kod isimli iki hastane geçen çarşamba günü de hava saldırılarına hedef olmuştu. Hastaneler büyük hasar aldıkları için hizmet dışı kalmıştı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon yaptığı açıklamada saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirmişti.

Halep'te yedi gün süren ateşkesin ardından Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasındaki ağır çatışmalar devam ediyor. İç savaşın başlamasından bu yana çok kez hastaneler hedef alındı. Moskova ve Şam yönetimlerinin bilinçli olarak hastaneleri hedef aldığı öne sürülüyor ancak her iki ülke de suçlamaları kabul etmiyor.

Moskova'dan Washington'a uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye ordusuna yönelik olası saldırılarına karşı, "tektonik kaymalara sebep olur" uyarısında bulundu. Zaharova cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin değiştirilmesinin siyasal bir boşluk oluşmasına neden olacağını ve bu boşluktan sadece ılımlı muhaliflerin değil, bütün terörist grupların yararlanacağını kaydetti.

ABD'nin Suriye ordusuna yönelik planlı bir hava saldırısı bulunmuyor. Son olarak Eylül ayında koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik hava saldırılarında yüzün üzerinde Suriyeli asker hayatını kaybetmiş, ABD hedefin IŞİD olduğunu ve bölgede düzenlenen hava saldırılarından Rusya'nın haberdar olduğunu açıklamıştı.

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DW/dpa/AFP, GA/JD