Halep’te halka kenti terk etme çağrısı

Suriye ordusu Halep'in doğusunda yaşayan halka ve direnişçilere kenti terk etme çağrısında bulundu. Suriye ordusunun çarşamba akşamı yayınladığı bildiride, kentte kalanların "kaçınılmaz kadere” teslim olacağı ifadesi yer aldı.

Bildiride, kentin kuzeyinde direnişçilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bütün yolların kapatıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ordunun kentte direnişçilerin bulunduğu yerleri ve silah depolarını bildiği kaydedildi. Bildiride direnişçilere silahları bırakıp, kenti terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Suriye'de rejime bağlı birlikler, Rus askeri güçlerinin desteğiyle günlerdir Halep'te saldırılar düzenliyor. Ancak Suriye ordusu bu bildiriyi yayınlamadan önce insani yardımların kolaylaştırılması için Halep'teki saldırıları azaltacağını duyurdu.

Ordudan çarşamba günü yapılan açıklamada, kara ve hava saldırılarının sayısının azaltılacağı belirtildi. Fakat ordunun neden saldırıları azaltacağına dair bilgi verilmedi. Açıklamada, Suriye'deki "askerî kuvvetlerin Halep'te elde ettiği başarılara” dikkat çekildi.

"Şiddetli çatışmalar yaşanıyor"

Suriye'de muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgilerde, Suriye ordusunun çarşamba günü Halep'in merkezinden kentin kuzeyinde 2013 yılından beri direnişçilerin kontrolünde olan Bustan el Başa bölgesine ilerlediği belirtildi.

Örgütün yöneticisi Rami Abdülrahmani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu bölgede şiddetli çatışmaların olduğunu, hava saldırılarının kentin güneyinde yoğunlaştığını belirtti. Örgütün verdiği bilgiye göre, Suriye ordusunun saldırıları arttırdığı son iki hafta içinde kentin direnişçilerin kontrolünde olan bölgesinde 270 kişi öldü.

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Reuters/AFP/JD/HS