T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Halep’te halka kenti terk etme çağrısı

Suriye ordusu Halep halkını ve direnişçileri kenti terk etmeye çağırdı. Ayrıca kente yönelik saldırıların azaltılacağı duyuruldu. Suriye’de çatışmalara rağmen diplomatik çabalar da devam ediyor.

06 Ekim 2016 13:15

Suriye ordusu Halep'in doğusunda yaşayan halka ve direnişçilere kenti terk etme çağrısında bulundu. Suriye ordusunun çarşamba akşamı yayınladığı bildiride, kentte kalanların "kaçınılmaz kadere” teslim olacağı ifadesi yer aldı.

Bildiride, kentin kuzeyinde direnişçilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bütün yolların kapatıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ordunun kentte direnişçilerin bulunduğu yerleri ve silah depolarını bildiği kaydedildi. Bildiride direnişçilere silahları bırakıp, kenti terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Suriye'de rejime bağlı birlikler, Rus askeri güçlerinin desteğiyle günlerdir Halep'te saldırılar düzenliyor. Ancak Suriye ordusu bu bildiriyi yayınlamadan önce insani yardımların kolaylaştırılması için Halep'teki saldırıları azaltacağını duyurdu.

Ordudan çarşamba günü yapılan açıklamada, kara ve hava saldırılarının sayısının azaltılacağı belirtildi. Fakat ordunun neden saldırıları azaltacağına dair bilgi verilmedi. Açıklamada, Suriye'deki "askerî kuvvetlerin Halep'te elde ettiği başarılara” dikkat çekildi.

"Şiddetli çatışmalar yaşanıyor"

Suriye'de muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden verilen bilgilerde, Suriye ordusunun çarşamba günü Halep'in merkezinden kentin kuzeyinde 2013 yılından beri direnişçilerin kontrolünde olan Bustan el Başa bölgesine ilerlediği belirtildi.

Örgütün yöneticisi Rami Abdülrahmani, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu bölgede şiddetli çatışmaların olduğunu, hava saldırılarının kentin güneyinde yoğunlaştığını belirtti. Örgütün verdiği bilgiye göre, Suriye ordusunun saldırıları arttırdığı son iki hafta içinde kentin direnişçilerin kontrolünde olan bölgesinde 270 kişi öldü.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeHalepRusLondraHakları GözlemeviBustanBaşaRami Abdülrahmani AFPDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/JD/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24