Halep’te geçici ateşkes çatışma ile başladı

Suriye'nin Halep kentinde ilân edilen geçici ateşkesin başlamasının ardından kısa bir süre sonra rejime bağlı birlikler ile direnişçiler arasında çatışma çıktığı haber verildi.

Direnişçi gruplardan Nurettin el Zengi Tugayları sözcüsü Yeser el Yusuf Alman haber ajansı dpa'ya, rejime bağlı keskin nişancıların Bustan el Kasr semtinde ateş açtığını bunun üzerine karşılık verdiklerini söyledi. Suriye devlet haber ajansı SANA ise ateşten direnişçi grupların sorumlu olduğunu duyurdu.

Halep'te Suriye ve Rusya'nın tek taraflı olarak pazartesi günü ilân ettiği geçici ateşkes yerel saatle sabah 08.00'de başladı. Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, ateşkes üç saat daha uzatılarak 11 saat sürecek. Suriye devlet haber ajansı SANA ise ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde ateşkesin cuma ve cumartesi günleri de yerel saatle 08.00-19.00 arasında geçerli olacağını duyurdu.

Halep, son haftalarda Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri en ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Kentin doğusu direnişçilerin, batısı ise hükümete bağlı birliklerin kontrolünde bulunuyor. Direnişçi güçlerin kontrolü altındaki bölgede yaklaşık 250 bin kişi yaşıyor. Kentte gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısı bulunuyor. Kente insani yardım sağlanabilmesi için ilân edilen geçici ateşkese hazırlık için Suriye ve Rusya, salı gününden beri hava saldırılarını durdurdu.

Direnişçiler kenti terk etmiyor

Geçici ateşkes ile direnişçi ve sivillere kenti terk etmek için olanak sağlanması öngörülüyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordunun direnişçi ve sivillerin geçeceği 'insani koridor' hatlarının gerisine çekildiği bildirildi. Sivillerin geçişi için altı, direnişçiler için ise iki hat belirlendi. Ancak insan hakları savunucuları direnişçilerin kontrolündeki bölgeden kimsenin kenti terk etmediğini haber veriyor. Kenti terk etmeyi reddeden direnişçiler, Rusya ve Suriye'nin önerisinin teslimiyet anlamına geleceğini savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, direnişçilerin kenti terk etmesi için Türkiye'nin de yardımını istedi. Buna göre, Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları telefon görüşmesinde El Nusra yeni adıyla Fetih el Şam örgütünün Halep'ten çekilmesi konusunda uzlaştı.

Af Örgütü'nden çağrı

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çağrıda bulunarak, Halep'te akan kanın durması için her türlü çabanın gösterilmesini istedi. Örgütten perşembe günü Londra'da yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki başarısızlığının ardından, BM Genel Kurulu'nun harekete geçmesi istendi.

Af Örgütü, Halep'e ilişkin uydu fotoğrafları yayınladı. Örgütün verdiği bilgilere göre, fotoğraflar kentteki yıkımın şiddetini kanıtlıyor. Örgüt, Suriye ve Rusya hava kuvvetlerinin özellikle konut, hastane, okul, pazar yeri, cami gibi sivil halkın bulunduğu yerleri hedef aldığını savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa, JD/BD