Halep'te ekmek kuyruğunda saldırı: 25 ölü

Suriye'nin Halep şehrinde ekmek kuyruğunda bekleyen halka yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Halep'in Kadi Asker Mahallesi'nde ekmek almak için bekleyen sivil halka yönelik düzenlenen saldırıda, 25 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
Suriye Genel Devrim Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin ağır yaralandığını belirtti.
Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Genel Devrim Konseyi, dünya kamuoyunu işlenen savaş suçlarına 'dur' demeye çağırdı.