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Dünya
Deutsche Welle

Halep'te çatışmalar yeniden kızışıyor

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Halep'te varılan ateşkes bozuldu. Türkiye başlayan çatışmalardan Esad rejimini sorumlu tutarken Rusya, Türkiye ile görüşmelere devam edileceği mesajı verdi.

14 Aralık 2016 17:04

Suriye'de Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla varılan ateşkes, yürürlüğe girdikten birkaç saat sonra bozuldu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'te top atışı ve silah seslerinin duyulduğunu ve ağır çatışmalar yaşandığını bildirdi. Suriyeli muhalifler ve görgü tanıkları ise Suriye ordu birliklerince Halep'in doğusuna yaklaşık yarım saat boyunca ateş açıldığını, ardından saldırının durduğunu bildirmişti.

Türkiye merkezli muhalif Şam Cephesi'nden bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada topçu atışı, havan ve tank atışlarının yapıldığını, rejim birliklerinin Halep'in doğusuna yoğun bir bombardıman gerçekleştirdiğini kaydetti.

Halep'in doğusunda görev yapan sivil toplum kuruluşu Sivil Savunma'nın sözcüsü Halid Hatip, El Sukari, El Ensari ve El İtha semtlerini hedef alan topçu ateşinde bazı sivillerin de yaralandığını kaydetti. Suriye devlet televizyonu ise Bustan el Kasr semtinde muhaliflerin açtığı topçu ateşi sonucu altı kişinin öldüğünü duyurdu.

Şam yönetiminin çekinceleri

AFP haber ajansına konuşan Esad rejimine yakın bir kaynak, Şam yönetiminin tahliye edilecek kişi sayısını yüksek bulduğunu ve kişilerin isimlerini istediğini belirterek, "Hükümet, tahliye anlaşmasını askıya aldı. Anlaşma 2 bin savaşçının tahliyesini öngörmesine rağmen 10 bin kişi çıkmak istiyor. Hükümet ayrıca, aralarında esir ya da rehinelerin de bulunabileceği gerekçesiyle kenti terk edenlerin isim listesini istiyor" diye konuştu.

Muhalif Nureddin Zengi grubu yetkilisi Yaser Yusuf da Esad rejimi ve müttefiki İran'ı, 'anlaşmaya yeni koşullar eklemek ve sivillerin tahliyesini engellemekle' suçladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, rejim ve bazı grupların anlaşmanın uygulanmasına engel olmaya çalıştığını belirterek, bazı taciz atışları nedeniyle tahliyelerin uygulanamadığını söyledi.

Lavrov: Türkiye ile devam edeceğiz

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda ABD ile yeniden masaya oturmanın anlamı bulunmadığını belirterek, "Türkiye ile yürütülen Suriye görüşmeleri konusunda büyük umutlara sahibiz. Bu görüşmelerin, ABD ile aylar boyunca yaşadığımız anlamsız sürüncemeden daha etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise Suriye yönetimi ve Rusya'dan Halep'teki sivilleri korumak için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Şu an önceliğin sivilleri korumak, güvenliklerini garantiye almak ve güvenli yerlere tahliyelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Mogherini, savaş suçu işleyenlerden hesap sorulacağı uyarısında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr,AFP/BK,BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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