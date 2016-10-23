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BBC Türkçe

Halep'te çatışmalar yeniden başladı

Ateşkes sırasında kente insani yardımların ulaşmadığı ve yaralıların tahliye edilemediği belirtiliyor.

23 Ekim 2016 15:32

Halep'te üç gün süren ateşkesin sona ermesinin ardından yeniden şiddetli çarpışmalar başladı.

Tek taraflı ateşkes, Suriye hükümetine destek için hava saldırıları düzenleyen Rusya tarafından ilan edilmişti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif grup, çatışmalar ve hava bombardımanının Cumartesi gecesi başladığını söyledi.

Rusya'nın "insani ara" olarak nitelediği ateşkes sırasında, kente insani yardımların ulaşmadığı belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarında, muhaliflerin kentin güney batısındaki önemli bir mevzisinin hedef alındığını aktardı. Grup muhalif gruplarla, Suriye ordusu arasındaki çatışmaların da kentin doğusunda yoğunlaştığını kaydetti.

İsmail Abdullah adlı, Beyaz Bereliler adlı sivil savunma grubunda gönüllü bir HalepIi, BBC'ye ateşkesin hemen ardından bombardımanın ve keskin nişancı ateşinin başladığını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Cuma günü, taraflardan güvenlik garantisi alamadığı için kentteki yaralıların tahliye edilmesi planının ertelendiğini açıkladı.

Rusya ve Suriye hükümeti, Haleplilere insani koridorları kullanarak kenti terk etme çağrısı yapmıştı. Ancak bir muhalif grup, insani koridorların yakınlarındaki çatışmalar nedeniyle kimsenin bunu yapamadığını aktardı.

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