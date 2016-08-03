Halep'te çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin Halep kentinde ordu birlikleriyle muhalifler arasında yoğun çatışmalar sürüyor.

Rus hava saldırısı desteğiyle muhaliflerin saldırılarını püskürtmeye çalışan Suriye ordusunun şu ana kadar muhaliflerin ele geçirdiği bazı bölgeleri geri aldığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin, kentteki kuşatmayı kırmak için yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bazı Özbek savaşçılar ile Fetih El Şam Cephesi'nin de saldırılara katıldığını kaydetti.

Nusra Cephesi geçen hafta El Kaide'den ayrılarak Fetih El Şam Cephesi adını aldığını duyurmuştu.

Gözlemevi, Suriye ordusunun, Rusya'nın hava saldırılarının yardımı ile muhaliflerin ele geçirdiği bazı bölgeleri geri aldığını da bildirdi.

'Destansı bir savaşa girdik'

Muhalifler daha önce stratejik Ramuseh bölgesi yakınlarında Suriye ordusuna ait mevzilerin altına kazılan tünelde büyük bir bombayı infilak ettirmişti.

Suriyeli muhaliflerin komutanlarından biri Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Şu Ramuseh bölgesine hakim bir noktadayız. Ama Rus jetlerinin bombardımanı yoğunlaştı. Bu nedenle çabuk hareket edemiyoruz" dedi.

Yine Reuters'a konuşan bir diğer muhalif kaynak da yaklaşık 10 bin asker, en az 95 tank ve çok sayıda roketatarlarla "Halep'te destansı bir savaşa girdiklerini" söyledi.

Halep, Suriye'de Mart 2011'de başlayan ve zamanla iç savaşa dönüşen isyan öncesi ülkenin ticari başkentiydi ve zengin bir mimariyle kültürel hazineye sahipti. Ancak iç savaş yüzünden kentin büyük kısmı yıkıldı.

2012'nin ortalarından bu yana Halep'in doğusu muhaliflerin, batısı da hükümetin kontrolünde.

Halep'in doğusu Şubat ayından bu yana hükümet güçlerinin fiili kuşatması altında.

Temmuz ayında kuşatmayı artıran Suriye ordusu geçen hafta kentte bazı bölgeleri ele geçirmişti.

İnsani kriz

Kuşatma nedeniyle Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde gıda fiyatları katlanarak arttı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Halep'te yaklaşık 300 bin kişi, gıda ve ilaç sıkıntısı yüzünden insani krizle yüz yüze.

Suriye ve Rusya, siviller ve teslim olmak isteyen isyancı güçler için insani koridorlar açıldığını duyurmuştu. Ancak çok az kişinin bu koridorları kullandığı bildiriliyor.