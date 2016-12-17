Halep'te binlerce kişi tahliye umuduyla bekliyor

Doğu Halep'te Cuma günü durdurulan tahliye işleminin Suriye yönetimi ve muhalifler arasında varılan yeni anlaşmanın ardından tekrar başlatılması bekleniyor. Soğukta çaresizce tahliyeyi bekleyenler arasında çok sayıda hasta ve çocuk da var.

Suriye yönetimi yetkilileri ve muhalif kaynaklardan gelen açıklamalara göre yeni tahliye anlaşması uyarınca, Doğu Halep'teki sivillerin ve muhaliflerin tahliyesi devam edecek.

Muhalifler tarafından kuşatılan İdlib bölgesindeki Fua ve Kefraya şehirleri ile Suriye-Lübnan sınırında bulunan ve hükümet tarafından kuşatılan Madaye ve Ez-Zabadani şehirlerinde de tahliye işlemine başlanacak.

Perşembe en az 6 bin kişi Doğu Halep'ten ayrılmış ancak bir gün sonra tahliyeler durdurulmuştu.

BBC'ye konuşan Suriye hükümeti kaynakları, silahlı muhalif grupların İdlib'in Fua ve Kefraya köyündeki sivillerin tahliyesine izin vermemeleri nedeniyle Doğu Halep'teki işlemin durdurulduğunu söyledi.

Muhalifler ise Suriye ordusunu destekleyen Şii milislerin kendilerine ateş açtığını ve tahliye işleminin bu yüzden durdurulduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi haftasonu Halep'in tahliye işleminin uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesini, yardım kuruluşlarının Halep'e girmesini ve bölgedeki hastanelerin korunmasını sağlayacak bir tasarıyı oylacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Doğu Halep'ten şu ana kadar tahliye edilen hasta ve yaralı çocuklardan bazılarının ailelerinin yanlarında olmadığını açıkladı.

UNICEF'e göre, Doğu Halep'te mahsur kalan çocukların bazıları kimsesiz ve bölgedeki çocuklar, hemen tahliye edilmemeleri halinde ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

BBC'ye konuşan Abdülkafi el-Hamdo adlı öğretmen, kızıyla hala Doğu Halep'ten çıkamadıklarını söyledi.

Abdülkafi el-Hamdo, "Hava çok soğuk, bazı insanlar dün sabah 9'dan beri bekliyorlar. Çocuklar çok acıktı, üşüyorlar ve ağlıyorlar. Çoğu ateşkesin kötü sonlanmasından korkuyor. Buradan çıkamayacağımızdan korkuyorlar. Buradaki insanların çoğu da bundan korkuyor" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de korku içinde ve soğukta bekleyen binlerce kadın, çocuk, yaralı ve hasta sivilin Halep'te tahliye operasyonunun sürmesinini beklediklerine dikkat çekti.

Suriye ordusu, karadan Şii milisler ve Lübnan Hizbullahı, havadan da Rusya'nın desteğiyle Temmuz ayında 2012 yılından bu yana muhaliflerin elinde bulunan Doğu Halep'i kuşatmıştı.

Kasım ayında büyük bir taarruza başlayan Suriye ordusu, bu hafta içerisinde kentin yüzde 98'ini ele geçirmiş ve kuşatılan bölgelere yönelik insani kaygılar artmıştı. Bu nedenle Türkiye ve Rusya bölgede kalanların tahliyesi için bir plan üzerine çalışmaya başlamıştı.

Varılan anlaşma kapsamında, tahliyelerin 20 otobüslük konvoyların halinde yapılması ve birkaç gün sürmesi öngörülüyordu.

Türk yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının açıklamalarına göre, tahliyenin üç aşamada yapılması ve ilk etapta hasta ve yaralıların, ikinci etapta korumasız kişilerin, son olarak da savaşçıların çıkarılması planlanmıştı.