T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Halep'te ateşkesin süresi uzatıldı

Suriye haber ajansı Sana son haftalarda yoğun saldırılara hedef olan Suriye'nin Halep kentinde ateşkes süresinin 72 saate çıkarıldığını duyurdu.

07 Mayıs 2016 15:07


Suriye haber ajansı Sana'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi gecesinden itibaren geçerli olacağı belirtilen ateşkesin Halep'in yanı sıra Lazkiye Bölgesi'nde de uygulanacağını duyurdu.

Silahların susması Batı açısından barış görüşmelerinin devamı için büyük önem taşıyor.

Muhaliflerle Şam rejimi arasındaki görüşmeler özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bundan sonraki süreçteki rolü konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine sonuçsuz kalmıştı. Muhalifler Esad'ın tamamen devre dışı bırakılmasını talep ediyor, Esad ise bu talebe karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeSanaSuriye HalepRusya Savunma BakanlığıHalepLazkiye BölgesiBatıSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadEsadDeutsche Welle Türkçe rtre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24