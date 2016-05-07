Halep'te ateşkesin süresi uzatıldı



Suriye haber ajansı Sana'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi gecesinden itibaren geçerli olacağı belirtilen ateşkesin Halep'in yanı sıra Lazkiye Bölgesi'nde de uygulanacağını duyurdu.

Silahların susması Batı açısından barış görüşmelerinin devamı için büyük önem taşıyor.

Muhaliflerle Şam rejimi arasındaki görüşmeler özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bundan sonraki süreçteki rolü konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine sonuçsuz kalmıştı. Muhalifler Esad'ın tamamen devre dışı bırakılmasını talep ediyor, Esad ise bu talebe karşı çıkıyor.