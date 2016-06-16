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Dünya

Halep'te 48 saatlik ateşkes bu gece yarısı başlıyor

Rusya, ateşkes anlaşmasındaki muhatabını belirtmezken, 48 saatte çatışmaların azalması ve istikrarın sağlanması hedefleniyor

16 Haziran 2016 15:06

Rusya, Halep’te 2 günlük ateşkesi ilan etti. Perşembe günü gece yarısından itibaren geçeli olacak ateşkes Rusya’ya göre, şiddeti azaltmaya ve ortamı sakinleştirmeye amaçlıyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada ateşkesin Rusya’nın girişimiyle yapıldığı ve ateşkesle çatışmaların azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Rusya’nın Halep’te 48 saatlik ateşkes açıklamasının Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suriye’deki ateşkesin kırılgan hale geldiğini belirterek “Washington’un Suriye’deki bu durum karşısındaki sabrı sınırsız değildir” dedi. 

Rusya, daha önce Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen silahlı grupların ateşkesi bozduğunu ileri sürerek, bu grupların 'terör örgütü' olarak kabul edilen Nusra Cephesi ile saflarını ayırmaması ve ateşkese uymaması halinde hedef alınacağını açıklamıştı. 

 

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