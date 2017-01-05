Haleplilerin umudu ateşkeste

BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü Sajjad Malik, Halep'teki insanların bütün umutlarını barış sürecine bağladığını kaydetti. Halep'in doğusunda çatışmaların yaşandığı bölgede yıkımın büyük olduğunu vurgulayan Malik, yine de silahlar sustuğu için bir umut doğduğunu belirtti.

Malik, "Daha önce pek çok ateşkes başarısızlığa uğradı ancak insanlar bu kez bir şekilde uluslararası toplumun ateşkese bağlı kalacağını, hayatlarını ve geçimlerini düzeltebileceklerini hissediyor" dedi.

BM'nin yılbaşında Halep'e girdiğini ve 106 görevlinin 6 yıllık çatışmada hayatta kalan insanların ihtiyaçlarını karşılaşmaya çalıştıklarını belirten Malik, "İçeride gördüklerimize hazırlıklı değildik. Yıkım tahayyül edilemeyecek bir düzeyde" şeklinde konuştu.

Malik, "Ancak cesaret verici olan şeyse yıkıntıların arasından çocukların çıkıp oyun oynaması ve insanların hayatlarını düzeltmekten bahsetmeye başlamasıydı. Acil ihtiyaçlar çok fazla" dedi.

Malik, öncelikle etraftaki yıkıntıların temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan birbirlerinden ayrılmış ailelerin endişelerine değinen Malik, 5 yıldan uzun bir süredir okula gidemeyen savaş nedeniyle travma geçirmiş çocukların tekrar okula devam edebilmesinin sağlanması gerektiğine de değindi.

20 bin insan günde iki kez sıcak yemek alıyor

Malik, Halep'in yeniden inşasının çok daha fazla zaman alacağını ve daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Malik, Halep'te 20 bin insana günde iki kez sıcak yemek ulaştırıldığı, 40 bin kişinin taze ekmek aldığını ve 7 mobil klinik hizmeti sunulduğunu söyledi.

Malik, kentte net rakam bilinmese de 1,5 milyon insanın yaşadığını belirtti. 2011'de savaş öncesi Halep'te 4 milyon kişi yaşıyordu.

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AP/dpa, BS/GA