Halepli küçük kız Bana başka bir semtte

Halep'in doğusundan Tweet atan 7 yaşındaki küçük kız Bana Alabed'in babası salı günü Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamalarda bulundu. "Suriye ordusu gerçekten bizim semte kadar geldi" diye konuşan Hasan Alabed, evlerinin bombalı saldırılarda hasar gördüğünü söyledi. Baba Alabed, bir başka semte taşındıktan sonra ailesinin durumunun "iyi" olduğunu bildirdi.

Halep'ten Tweet atan küçük kızın annesi Fatma'nın pazar ve pazartesi günü Bana'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar büyük endişeye yol açmıştı. @AlabedBana hesabından pazartesi günü "Fatemah" imzalı yapılan paylaşımda "Saldırı altındayız. Gidecek bir yer yok, her dakika bir ölüm gibi. Bizim için dua edin. Hoşçakalın" ifadelerine yer verilmişti.

Fatma pazar akşamı da "Ordunun bizi yakalayacağından eminiz. Sevgili dünya bir gün yeniden görüşmek üzere" paylaşımı ile büyük endişe yaratmıştı.

Esad: Twitter hesabı bir propaganda oyunu

Halep'in kuşatma altındaki bölümünden Tweet atan küçük kız Bana, @AlabedBana kullanıcı adlı hesabını 23 Eylül 2016'da açtı. Bana'nın yaklaşık iki buçuk ay içerisinde 218 bin takipçisi oldu. Onun savaş altında kitap okuyan, bebekleri ile saklanan görüntüleri tüm dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling de Bana'ya kitabın elektronik versiyonunu hediye etmişti.

Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Bana'nın hikâyesine inanmadığını açıklamıştı. Esad, ekim ayında Danimarka televizyon kanalı TV2'ye verdiği demeçte Bana'nın hesabından paylaşılan haberlerin "teröristler ve onların destekçilerinden" geldiğini savunmuştu.