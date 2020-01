Halepli çocuklar AP’den barış için çaba istedi

Katolik yardım kuruluşu Kirche in Not ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından Brüksel'deki parlamento binasında organize edilen videokonferansa katılan çocuklar, Suriye'deki günlük hayatlarını aktardı. Çocuklar elektirik, gıda sıkıntısı çektiklerini ve okulların düzenli olarak açılmadığını söyledi. Salı günü bombardımanın yoğun olması nedeniyle 25 çocuğun katılmasının planlandığı konferansa sadece 6 çocuk katılabildi. Okulun Halep'te ağır bombardıman nedeniyle bir hafta süreyle kapalı kaldığı belirtildi.

14 yaşındaki Salim kusursuz bir İngilizceyle savaş koşulları altındaki hayatını anlattı. "Bir yere gittiğimizde canlı dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz" diyen Salim birçok arkadaşının öldüğünü, her gün bombardıman korkusuyla yaşadıklarını söyledi. Ailesiyle yaşadığı bombardımanı aktaran bir kız çocuğu gözyaşlarına boğularak "Her gün evden ayrıldığımda bir daha geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Kirche in Not Ortadoğu uzmanı Andrzej Halemba verilmek istenen ortak barış çağrısıyla Suriye'de IŞİD terörü ve savaşa rağmen Suriye'de Hıristiyan ve Müslümanların birbirlerine hala bağlı olduklarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Aziz Nikola Günü'nde yapılan etkinlik Kirche in Not yardım kuruluşunun Suriye genelinde 2 bin okuldan 1 milyon çocuğa yönelik bir etkinlik çerçevesinde düzenlendi.

Suriye'deki çocuklara ulaşamıyoruz

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardı Fonu UNICEF Almanya Başkanı Jürgen Heraeus Suriye'de yüz binlerce çocuğa erişimin olmadığını ifade etti. "Hemen her ülke tüm çocuklara yaşama, gelişme, koruma ve katılım hakkını güvence altına alan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış durumda" diyen Heraeus buna karşın UNICEF'e aylardır Suriye’de erişim engeli getirildiğini belirtti. Heraues "Suriye'de altıncı savaş kışı öncesinde yüz binlerce çocuğa en temel ihtiyaçların temin edilmesi gerektiğini" söyledi.

