Halep’in doğusundan tahliyeler yeniden başladı

Muhaliflere yakın olarak bilinen Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün verdiği bilgiye göre söz konusu bölgeden dün akşam itibarıyla 350 kadar kişi beş otobüs ve iki ambulans ile tahliye edildi. Bu arada BM Güvenlik Konseyi Halep’e gözlemci gönderme konusunda görüş birliğine vardı. Bu konuda oylama bugün yapılacak.

Muhalifler iki Şii köyden tahliyelere izin verdi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı bir açıklamada 10 kadar otobüsün İdlib kenti yakınında bulunan, muhalif güçlerin denetemindeki Foah ve Kefraya adlı iki Şii köyden tahliyelerin de başladığını duyurdu. Şam rejimi Halep’te kuşatma altındaki bölgelerinden tahliyelere başlanabilmesi için önce bu iki köyden tahliyelere izin verilmesini şart koşmuştu.

İzleme Örgütü pazar akşamı çok sayıda otobüsün büyük bir olasılıkla radikal dinci milisler tarafından ateşe verilmesi üzerine Şam hükümetinin planladığı diğer tahliyelerin duraksadığını bildirmişti.

30 bin kadar insan tahliye edilmeyi bekliyor

BM'nin tahminine göre Halep’in doğusunda toplam 30 bin kadar kişi eski derecedeki soğukta güvenlikli bölgelere tahliye için bekliyor. Geçtiğimiz günlerde tahliyelerde duraksamalar yaşanmış, bölgedeki aktivistler pazar günü tahliyelerin süresiz durdurulduğunu haber vermişlerdi.

Buna rağmen dün akşam 350 kadar kişinin Halep’ten tahliyesinin gerçekleştiği, ancak doktorlar ve gönüllü görev yapanlardan oluşan bir grubun başkanı olan Ahmed el Dbis, bu insanların perişan halde olduklarını, gıda ve su alamadıklarını, çocuklarının ise hasta olduğunu bildirdi.

Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimi

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü 350 kişinin tahliye edilmesi konusunda Rusya ile Türkiye’nin yoğun girişimde bulunduklarını haber verdi.

Türkiye'den IHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri) İnsani Yardım Vakfı, Raşidin kentine otobüslerle gelenlerin sayısını yaklaşık 400 olarak duyurdu. Haber ajansları acil koduyla duyurdukları bazı haberlerde bin kadar.

Aktivistler şimdiye kadar 8 bin 500 kişinin tahrip edilmiş semtlerden tahliye edildiğini, bunlar arasında 3 bin muhalif savaşçı olduğunu bildirdiler. Ancak Suriye ordusu Cuma akşamı tahliyelerin durdurulduğunu açıklamış, muhalif güçlerin denetimindeki iki Şii köyün tahliyesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

Rusya'dan veto tehdidi

BM Güvenlik Konseyi Halep’e gözlemci gönderilmesi konusunda bugün bir günlük erteleme ile oylamaya gidiyor. Pazar günü yapılması öngörülen oylama Rusya’nın veto tehdidi nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Fransa’nın tarafsız BM gözlemcilerinin kente gönderilmesi ve insani yardım talebini veto ile bloke edeceği tehdidinde bulunmuş ve kendi önergesini hazırlamıştı. Daha sonra ortak bir metin üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

reuters/afp/dpa/ÇA/BÖ