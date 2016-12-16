Halep’in doğusundan tahliyeler sürüyor

Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında Halep'in doğusundaki sivil ve muhalif savaşçıların tahliye edilmesine başlanmasının ardından perşembe günü yola çıkan iki konvoy muhaliflerin kontrolü altındaki bölgeye ulaştı.

Yaklaşık 15 otobüsten oluşan ikinci konvoyun akşam saatlerinde Halep’in batısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Han el-Assal’a ulaştığı bildirildi. Bölgede görevli doktor Ahmed el-Dbis AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Konvoy ulaştı, ambulanslardaki yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi ve siviller otobüslerden iniyor" şeklinde konuştu. Muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de konvoyun ulaştığını teyit etti.

Perşembe öğleden sonra yola çıkan ilk konvoyla ise yaklaşık 20 otobüs ve 13 ambulans Halep'i terk etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşı Borut Pahor ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, akşam saatlerine dek Halep’in doğusundan İdlib’e bin 150 sivil ve yaralının getirildiğini kaydetti. Suriye rejimi ve müttefiklerini ateşkesi bozmak ve tahliye işlemlerini engellemekle suçlayan Erdoğan, "21’inci yüzyılda böyle bir trajedinin yaşanıyor olması insanlık adına utanç vericidir" diye konuştu.

Esad: Halep'te tarih yazılıyor

Diğer yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da ilk kez Halep'teki gelişmelere ilişkin kişisel bir açıklamada bulundu. Esad, resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir video mesajında Halep’te hâlihazırda bir "tarih yazıldığını" kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 108 binden fazla kişinin Halep'in güvenli bölgelerine geçtiği ve yaklaşık 3 bin muhalifin Halep'ten ayrıldığı belirtildi. Bakanlık, muhaliflerin tamamının Halep’ten çıkarıldığını kaydetti.

Egeland: Tahliye edilenler Türkiye'ye de geçebilir

BM'nin Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Halep’in doğusundaki tahliye işleminin üç aşamada yapılacağını söyledi. Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Egeland, öncelikle hasta ve yaralıların, daha sonra tehdit altındaki sivillerin ve son olarak muhalif savaşçıların tahliye edileceğini söyledi.

Egeland, Rusya’nın tahliye edilenlere zarar gelmeyeceğine dair güvence verdiğini bildirdi. Tahliye edilenlerin çoğunun muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e geçmek istediğini kaydeden Egeland, "Bir kısmı da Türkiye’ye geçmek isteyebilir" diye konuştu.

Türkiye: Tahliyeler 2-3 gün sürecek

Suriye devlet televizyonu, en az 4 bin muhalif savaşçı ve ailesinin Halep’ten tahliye edileceğini bildirdi. Tahliye işlemlerinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor. Türkiye resmi kaynaklarına göre, tahliye işlemlerinin 2-3 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BM verilerine göre, kentten toplamda yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesi öngörülüyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 80-100 bin kişinin tahliye edilmesinin söz konusu olabileceğini açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise 6-7 bin savaşçı ve 70-80 bin civarında sivilin tahliyesinin beklendiğini söyledi.

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Reuters/afp/epd, BD/GA