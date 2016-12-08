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Dünya
Deutsche Welle

Halep'in doğusundan 150 hasta tahliye edildi

Kızılhaç ve Suriye Kızılay'ı Halep'in doğusunda mahsur kalan sakat ve hastaları tahliye etti.

08 Aralık 2016 16:22

Şiddetli çarpışmalara sahne olan Halep'in doğusundaki bir hastanede mahsur kalan yardıma muhtaç 150 sivil Kızılhaç tarafından tahliye edildi. Cenevre'deki Kızıl Haç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, arada engellilerin de bulunduğu Haleplilerin güvenli bir yere nakledildikleri belirtildi. Böylece ilk kez acilen bakıma ihtiyacı olan sivillerin tahliyesi mümkün oldu. Hastalardan 118'inin Halep'in batısındaki hastanelere dağıtıldığı, 30 hastanın bakımına ise sığınaklarda devam edildiği öğrenildi.

Kızılhaç'ın açıklamasında Suriye hükümet kuvvetleriyle muhalif gruplar arasındaki çarpışmaların şiddetlendiği ortamda Suriye Kızılay'ı ile işbirliği yapılarak çocuk ve yetişkinlerin kurtarılabildiği, 11 kişinin ise çarpışmalar sonucu ya da bakım yapılamadığı için öldüğü ifade edildi. Şiddetli çatışmalar nedeniyle salı günü başlatılan tahliye operasyonuna ara vermek zorunda kalınmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Halep’in doğusunda başlattığı operasyon nedeniyle aralarında 45 de çocuğun bulunduğu en az 345 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini, muhaliflerin Halep'in batısına açtığı ateş sırasında da 35 çocuk ile 60'ın üzerinde yetişkinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd, Reuters/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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