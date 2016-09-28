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Dünya
Deutsche Welle

Halep'in doğusunda iki hastaneye saldırı

Suriye ordusunun hava saldırısında, muhaliflerin kontrolü altındaki Halep'in doğusunda iki hastaneyi hedef aldığı bildirildi.

28 Eylül 2016 18:06

Suriye ordusu, Halep’in muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimine bombardıman ve kara harekâtını sürdürüyor. Hava saldırılarında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan M2 ve M10 hastanelerinin hedef alındığı bildirildi.

M10 hastanesinde görevli radyolog Muhammed Ebu Recep, Halep’in doğusundaki sekiz hastanenin en büyüğünün çarşamba sabahı yapılan hava saldırısında hedef alındığını belirtti. Hastanenin yoğun bakım servisinde ağır hasara yol açan saldırının ardından jeneratörlerin devre dışı kaldığını belirten radyolog, durumu ağır iki hastayı hayatta tutamadıklarını kaydetti. Hastanedeki diğer yaralıların başka bir kliniğe sevk edildiği bildirildi.

Halep'in doğusunda 6 hastane kaldı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Suriye Amerikan Tıp Derneği’nden (SAMS) Adham Sahloul da hastanelere yönelik hava saldırıları düzenlendiğini doğruladı ve bu hastanelerin kasıtlı olarak hedef alındığını öne sürdü. Sahloul, hükümet birliklerinin her iki hastanenin yerini bildiğini ifade etti.

Halep’in doğusunda hizmet verebilecek 6 hastane kaldığı bunların sadece üçünün acil durumlarla başa çıkabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Muhalif kaynaklara göre Esad birlikleri birçok cepheden kentin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Esad‘a bağlı askeri birlikler hava saldırılarının ardından salı günü Halep’te muhaliflerin elindeki mevzilere karşı kara harekâtı başlatmıştı. Esad’ın kentin tamamının kontrolünü ele geçirmesi, 5 yıldır süren savaştaki askeri açıdan en büyük başarısı anlamına geliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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