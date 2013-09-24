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Dünya

Halep'in çocuk hemşiresi: Bebeklere mama alınamıyor, dünya seyrediyor!

Halep'te doğum yapacak annelerin tek seçeneği olan Dar al-Shifa Hastanesi'nin 14 yaşındaki hemşiresi, tıbbi malzeme eksikliği ve kesilen elektrik yüzünden yaşanan zorlukları anlattı

24 Eylül 2013 16:52

Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden Suriyeli doktorlar ülkeyi terk ederken, Halep'teki Dar al- Shifa Hastanesi, doğum yapacak anneler için tek seçenek olarak hizmet ediyor. ABD'de yayımlanan Vice haber dergisinin fotoğrafçısı Robert King Temmuz ayında hastaneyi ziyaret ederek, savaş alanındaki doğumlara yardım eden 14 yaşındaki hemşire ile söyleşi yaptı. Genç çocuk, bitmekte olan tıbbi malzemeler yüzünden karşılaştığı zorlukları ve yeni doğan bebeklere elektiriksiz ortamda bakarken yaşadıklarını Vice'a anlattı.

Suriyeli doktorların çoğunun Türkiye'ye gittiği için hastaneye yardım etmek istediğini ve 4 ay önce hemşire olarak çalışmaya başladığını söyleyen genç çocuk, meayene ve doğum odalarının temizliği ve hazırlanmasından sorumlu olduğunu belirterek, ayrıca bebeklere suni tenefüs uygulayabildiğini de açıkladı. 

Yeni doğan bebekler için hastanenin elinde mama bulunmadığını ve sağlayacak bir kuruluş aramalarının  sonuç vermediğini belirten genç hemşire: Annelerin mama satın almaya gücü yetmiyor ve dünya buna şahit oluyor

Vice'ın internet sitesinde yayınlanan video haber şöyle:

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