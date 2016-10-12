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Dünya
Deutsche Welle

Halep'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye ordusu ile isyancılar arasında çatışmaların sürdüğü Halep'in doğusuna, yoğun hava saldırılarının sürdüğü bildirildiyor. Rusya'nın düzenlediği bildirilen saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü belirtildi.

12 Ekim 2016 12:29

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye jetlerinin Halep'in doğusunu bombalamayı sürdürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada en az 25 kişinin bombardımanda hayatını kaybettiği, bombardımanın özellikle isyancıların kontrolündeki Halep'in doğusunda yer alan Bustan el Kasr ve Fardus semtlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Görgü tanıkları ve ilkyardım ekipleri ise Halep'in isyancıların kontrolündeki bölgelerinde ve civar köylerdeki çatışma ve saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bustan el Kasr'da bir sağlık merkezi ve oyun parkının saldırıların hedefi olduğu haber verildi.

Suriye Ordusu ve müttefiki Rusya Silahlı Kuvvetleri aylardır çatışmaların devam ettiği Halep'e yönelik hava saldırılarını sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için azaltmıştı.

12 Eylül'de başlayan Suriye'deki geçici ateşkes, bir hafta sürmüş, ancak taraflar anlaşamadığı için insani yardımların götürülemediği Halep yoğun hava saldırılarının hedefi oldu.

Salı günü ülkenin diğer bölgelerindeki çatışma ve saldırılar devam etti. Kısmen rejim yanlıları ve isyancıların kontrolündeki güneydeki Deera kentinde bir okula düzenlenen saldırıda beş kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. Rejim yanlısı yayın organları okula isyancılar tarafından saldırı düzenlediğini duyururken, isyancılar okula saldırı düzenlemediklerini açıkladı.

Putin'in Fransa ziyareti iptal

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'ya planlanan resmi ziyaretini iptal etti. Fransız mevkidaşı François Hollande, Moskova ile Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarıyla ilgili yaşanan tartışma nedeniyle Putin'i kabul edip etmeyeceği sorusunu yanıtsız bırakmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri çağrısında bulundu.

Kremlin Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı Putin'in 19 Ekim'de Paris Ortodoks Kilisesi'nin açılışı için planlanan ziyaretin yapılmayacağı ancak Rus Devlet Başkanının, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın hazır olması durumunda da her an Paris’i ziyaret edebileceği belirtildi. Putin'in Paris temasları kapsamında Hollande ile bir araya gelip gelmeyeceği konusu henüz netlik kazanmamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

RTRD/AFP, MK/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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