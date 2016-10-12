Halep'e yoğun hava saldırıları

Rus uçaklarının Halep'in muhaliflerin elindeki kesimlerine hava bombardımanına yeniden başladığı belirtildi. Bombardımanın son günlerdeki en şiddetlisi olduğu söylenirken, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Bombardıman, Suriye hükümetinin kısmen kentin doğusundaki sivillerin bölgeyi terk edebilmesi için saldırılara verdiği aradan sonra gerçekleştirildi.

Halep, ABD ve Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşmasının geçen ay çökmesinden sonra yoğun bir şekilde havadan bombalanmaya başlandı.

Yeni saldırılar, Rusya lideri Vladimir Putin'in Fransa'ya yapacağı ziyareti iptal etmesinden sonra düzenlendi.

Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynakları ziyaretin, Fransa'nın görüşmelerde sadece Suriye'nin ele alınacağını söyemesinden sonra iptal edildiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Halep'teki bombardıman nedeniyle Rus yetkililerin savaş suçlarıyla yargılanması gerektiğini söylemişti.

Rusya, Halep'te sivillere saldırdığı suçlamalarını reddediyor ve Suriye'deki terör örgütlerini hedef aldıklarını savunuyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son hava saldırılarında en az 25 sivilin öldüğünü ve bazı bölgelerde ağır hasar oluştuğunu söyledi.

Ayrıca Rus savaş uçaklarının "sığınak delici" ve diğer türde bombalar kullandığı ve ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu açıklandı.

En şiddetli saldırıların Bustan el Kasr ve Fardos mahallerini hedef aldığı kaydedildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, kentte çalışan sadece 11 ambulans kaldığını, çünkü beş ambulansın bombalarla vurulduğunu, sekizinin de yedek parça olmadığı için çalışamadığını belirtti.

Bu arada Suriye resmi medyası da, muhaliflerin hükümet güçlerinin elindeki Batı Halep'e saldırdığını ve bu saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ateşkesi yenilemek için girişilen diplomatik çabalardansa şu ana kadar sonuç çıkmadı.