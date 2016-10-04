T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Halep'de yine 'hastane vuruldu'

Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgesinde bulunan başlıca hastanelerden birinin, son bir haftada üçüncü kez hava saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda hastanenin kullanılamaz hale geldiği ve en az altı kişinin öldüğü bildirildi.

04 Ekim 2016 01:22

Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgesinde bulunan başlıca hastanelerden birinin, son bir haftada üçüncü kez hava saldırısına uğradığı belirtildi.

M10 kod adlı hastanenin son saldırıda ne kadar hasara uğradığı belli değil, ancak saldırıdan sonra çekildiği belirtilen bir videoda, yıkılmış duvarlar ve yerde bomba kraterleri görülüyor.

Ölenler arasında üç inşaat işçisinin de bulunduğu bildiriliyor.

Hükümet güçlerinin Halep'i geri almak için iki hafta önce başlattığı saldırıda şu ana dek yüzlerce kişi öldü.

Daha önce de üst düzey bir BM yetkilisi, Halep'in doğusundaki sağlık sisteminin "tamamen yok edildiğini" söyledi ve taraflara, yardım ulaştırılması için 48 saatlik bir ateşkese gidilmesi çağrısı yaptı.

M10 hastanesine destek veren Suriye Amerika Tıp Derneği'nden Adham Sahloul, bir sığınak delici bombanın 10 metrelik bir çukur açtığını söyledi.

Sahloul ayrıca "Hastane şu anda tamamen kullanılamaz halde. Artık kurtarılamayacak durumda" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda altı kişinin öldüğünü duyurdu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını arttırmasından sonra Rusya'yla müzakerelerin askıya alındığını doğruladı.

Rus ve Amerikan yetkililerin cihatçı gruplara karşı hava saldırılarını koordine etmek için Cenevre'de buluşması planlanıyordu. Ancak Amerikalı yetkililer, ülkelerine geri çağrıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien, Halep'teki hastanelerin "birer birer" yok edildiğini ve sığınak delen bombalar, varil bombaları, havan ve top mermileriyle vurulduğunu söyledi.

O'Brien, hastaların geri gönderildiğini, en basit hastalıkları tedavi için gereken ilaçların bile bulunmadığını ve temiz suyla, gıda bulunamaması nedeniyle, acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olan insan sayısının büyük oranda artacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalepSaldırıdaBMSuriye Amerika Tıp Derneği Adham SahloulArtıkHakları GözlemeviABD Dışişleri Bakanlığı MoskovaRusyaAmerikanCenevreAncak AmerikalıAcil Yardım Koordinatörü Stephen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24