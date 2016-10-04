Halep'de yine 'hastane vuruldu'

Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgesinde bulunan başlıca hastanelerden birinin, son bir haftada üçüncü kez hava saldırısına uğradığı belirtildi.

M10 kod adlı hastanenin son saldırıda ne kadar hasara uğradığı belli değil, ancak saldırıdan sonra çekildiği belirtilen bir videoda, yıkılmış duvarlar ve yerde bomba kraterleri görülüyor.

Ölenler arasında üç inşaat işçisinin de bulunduğu bildiriliyor.

Hükümet güçlerinin Halep'i geri almak için iki hafta önce başlattığı saldırıda şu ana dek yüzlerce kişi öldü.

Daha önce de üst düzey bir BM yetkilisi, Halep'in doğusundaki sağlık sisteminin "tamamen yok edildiğini" söyledi ve taraflara, yardım ulaştırılması için 48 saatlik bir ateşkese gidilmesi çağrısı yaptı.

M10 hastanesine destek veren Suriye Amerika Tıp Derneği'nden Adham Sahloul, bir sığınak delici bombanın 10 metrelik bir çukur açtığını söyledi.

Sahloul ayrıca "Hastane şu anda tamamen kullanılamaz halde. Artık kurtarılamayacak durumda" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda altı kişinin öldüğünü duyurdu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarını arttırmasından sonra Rusya'yla müzakerelerin askıya alındığını doğruladı.

Rus ve Amerikan yetkililerin cihatçı gruplara karşı hava saldırılarını koordine etmek için Cenevre'de buluşması planlanıyordu. Ancak Amerikalı yetkililer, ülkelerine geri çağrıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien, Halep'teki hastanelerin "birer birer" yok edildiğini ve sığınak delen bombalar, varil bombaları, havan ve top mermileriyle vurulduğunu söyledi.

O'Brien, hastaların geri gönderildiğini, en basit hastalıkları tedavi için gereken ilaçların bile bulunmadığını ve temiz suyla, gıda bulunamaması nedeniyle, acil tıbbi tedaviye ihtiyacı olan insan sayısının büyük oranda artacağını belirtti.