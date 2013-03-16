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Yaşam

Halepçe'yi anarken Uludere'ye ağladılar

Halepçe'de ölenlerin anıldığı törene katılanlar arasında bulunan Uludere'nin Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin yakınları gözyaşları döktü

16 Mart 2013 20:21


Halepçe'de 25 yıl önce ölenlerin anıldığı törene katılan Uludere köylüleri hava operasyonunda 34 yakınları için gözyaşları döktü.

Şırnak'ta Saddam Hüseyin döneminde Halepçe'ye 25 yıl önce düzenlenen kimyasal silahlı saldırıda ölenlerin anıldığı törene katılanlar arasında bulunan Uludere'nin Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin yakınları gözyaşları döktü.

Ebubekir Karatoğrak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde 1988 yılında Halepçe'ye kimyasal silahlarla düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin öldüğü saldırının yıldönümünde Şırnak'ta saldırı kınanırken, ölenler anıldı. Etkinlikte Halepçe ve Irak sınırında ölen 34 kişiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Etkinliğe Irak sınırında yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri de katıldı. Ellerinde Irak sınırında ölen 34 kişinin fotoğraflarını taşıyan yakınlar gözyaşları dökerken, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Uludereli aileler adına konuşan Veli Encü, Halepçe ve sınırdaki olayların ne ilk ne de son olacağını söyleyerek, "Bizim adaletin yerini bulmasından gayrı talebimiz yok. Roboski'yi (Ortasu Köyü) Ankara'nın dehlizlerinde kaybetmeye çalışanlara, kendilerinden davacı olacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatıyoruz" dedi.

Şırnak Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Zeki İrmez de, Uludere olayında göstermelik soruşturma yapıldığını belirterek, "Soruşturma neticesinde açıklanan komisyon raporunun vicdanlardan ne kadar uzak olduğu görülmüştür" dedi. Yapılan açıklamaların ardından etkinliğe katılanlar 10 dakikalık oturma eyleminde bulundu.

 

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