Halepçe katliamının 25'inci yıl dönümü

Halepçe Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kesnezan Halepçe Şehitlik Anıtına gelen ülke temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Erbil'e 10 kilometre uzaklıktaki Kesnezan Halepçe Şehitlik Anıtı'na gelen ülke temsilcileri, anıtı gezerek anıt hakkında bilgi aldı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Aydın Selcen, Irak İnsan Hakları Bakanı Muhammed Şiag es-Sudani, IKBY Hükumet Sözcüsü Sefin Dizai, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Irak'taki yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Burada, Enfal Şehitleri için saygı duruşunda bulunularak milli marş okundu.

Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü için Erbil'e gelen katılımcılar şehitlik anıtına çelenkle karanfil bırakarak, anıt özel defterini imzaladı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen de anıta karanfil bıraktı. Irak İnsan Hakları Bakanı Muhammed Şiağ es-Sudani de anıta çelenk koyarak anıt özel defterini imzaladı.

Törende kısa bir konuşma yapan Şehitler ve Enfal Bakanı Aram Ahmet, Enfal ve Halepçe şehitleri için yapılan programların birkaç gün çeşitli etkinliklerle süreceğini belirterek, törene katılanlara acılarını paylaştıkları için teşekkür etti.

Hükümet olarak şehitlerin layıkıyla anılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ahmet, “Onlar günahsızdılar. Yapılanları hiçbir zaman unutmayacağız. Rahat uyusunlar” dedi.



Binlerce insan öldürüldü



Irak'ta devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, 1986-1988 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Kürtlere yönelik Enfal Harekatı adıyla geniş çaplı saldırılar başlatılmıştı. Enfal Harekatı kapsamında 16 Mart 1988'de Halepçe kasabasına zehirli gazlarla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 5 binden fazla insan ölürken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralanmıştı.

Büyük bir insanlık trajedisi olarak nitelendirilen saldırının etkileri sonucunda günümüze kadar yaklaşık 45 bin kişinin öldüğü, 60 binden fazla kişinin de sakat kaldığı tahmin ediliyor.