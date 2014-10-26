Halepçe Katliamı’nda kaybettiği ailesini arıyor

Saddam yönetiminin 1988 yılında Irak’ın Halepçe kasabasına yönelik gerçekleştirdiği kimyasal saldırının ardından kaybolan bir çocuk, 26 yıl sonra İran’da ortaya çıktı. Şimdi 26 yaşında olan Barzan Caferi, gerçek ailesini bulmaya çalışıyor.

Mahmut Bozarslan’ın Al Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, Barzan Caferi, İran’ın Senendec kentinde yaşıyor. Hayatının sıradan bir İranlı'dan farkı yok sanıyordu. Üniversiteye devam etti. Bir yandan okurken, bir yandan da evlendi, yuva kurdu. Bu sırada önce babasını, ardından annesini kaybetti.

Ancak Caferi’nin hayatı, annesinin ölmeden hemen önce paylaştığı bir sırla değişti. Yıllardır anne ve babası sandığı ailesinin, aslında gerçek ebeveynleri olmadığını öğrendi. Annesinin ölmeden söylediklerine göre, Caferi aslen Irak’ın Halepçe kasabasında doğmuştu. 1988 yılındaki kimyasal bombardıman sırasında İran askerleri tarafından bulunarak Senendec’teki hastaneye getirildi. O dönemde henüz 9 aylık bir bebekken, ailesi ortaya çıkmayınca, Caferi çifti tarafından evlatlık alındı.

Caferi, ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra, ailesini aramaya başladı. Halepçe katliamından sağ kurtulanların seslerini duyurabilmek için kurduğu ‘Halepçe Kimyasal Bombardıman Kurbanları Derneği’ne ulaştı. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Faik’le temasa geçen Caferi, durumunu anlattı.

Faik, bu duruma şaşırmadığını söylüyor. Halepçe Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen halen kayıp 50’ye yakın çocuk olduğunu söylüyor:

“Bana telefonla ulaştı. Ailesinin bulunması için yardım istedi. Halepçe Katliamı sırasında 9 aylık bir çocukken kaybetmiş ailesini. Şimdi ailesini bulmaya çalışıyoruz”

Faik, hala çocukları kayıp olan ailelere Caferi'nin ailesini aradığını duyurduklarını söylüyor:

“Elimizde Barzan’ın iki yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı var sadece. Fotoğrafı bir çok yerde yayınladık. Belki yakınları bu fotoğraftan tanıyabilir. Eğer tanıyan biri çıkar ve gelip bize başvurursa, kesin sonuç alabilmek için DNA testi yaptıracağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz”

Dernek yönetimi Caferi’yi Irak Kürdistan Bölgesi'ne getirmek için bürokratik işlemleri tamamlamaya çalışıyor.

Şimdiye kadar 7 çocuk bulundu

Halepçe Katliamı'ndan sonra kaybolan çocuklardan yedisi önceki yıllarda bulunmuştu.

Son bulunan 26 yaşındaki Zımnako Muhammed isimli çocuktu. İranlı bir ailenin büyüttüğü Zimnako Muhammed yıllar sonra gerçek ailesinin peşine düştü. Bu sırada ‘öldü’ sanılan Muhammed için, Halepçe Şehitliğinde temsili mezar bile yapılmıştı.

Kasabaya gelen Muhammed kendi temsili mezarını ziyaret etmişti.